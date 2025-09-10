القاهرة وتونس تتفقان على تعزيز التعاون الإقليمي ودعم استثمارات القطاع الخاص

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية، في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

قيادة مسيرة الإصلاح وتعزيز النمو الاقتصادي

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجه تحياته إلى الرئيس قيس سعيد، مشيدًا بجهوده في قيادة مسيرة الإصلاح وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في تونس.

وأضاف المتحدث الرسمي، السفير محمد الشناوي، أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات المتميزة بين مصر وتونس، خاصة في ظل انعقاد الدورة الـ18 للجنة العليا المشتركة بالقاهرة، باعتبارها منصة استراتيجية لتوسيع التعاون الثنائي، لا سيما في القطاعات التجارية والاستثمارية.

كما شهد اللقاء تبادلًا للرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث أكد الجانبان على أهمية تكثيف التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين لتنفيذ مشروعات مشتركة في القارة الأفريقية.