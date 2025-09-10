قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء للإقلاع عن الذنوب والمعاصي ..ردده بصدق ويقين خالص
سلاح الجو الإسرائيلي استهدف لأول مرة منصتي إطلاق صواريخ في صنعاء
وفد تونسي يزور مشروعات مستقبل مصر والريف المصري والفيوم للسكر
أول تعليق من حزب الله على العدوان الإسرائيلي ضد قطر
مدبولي يكلف برفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق المحيطة بمطار الإسكندرية
إعلام عبري: الإمارات تمنع مشاركة إسرائيل في مؤتمر أمني بدبي عقب التطورات الأخيرة
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ختام الأربعاء
قرار حكومي .. فرصة جديدة للأجانب لتوفيق أوضاعهم في البلاد (تفاصيل)
بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق
د. أمل منصور تكتب: الحب وفارق العمر
وفاة زوجة الراحل تامر ضيائي بعد صراع مع المرض
اكتشفها في أولها.. أعراض سرطان القولون
رياضة

منتخب ناشئات السلة يفوز على المغرب ويتأهل لربع نهائي الأفروباسكت

عبدالله هشام

حقق منتخب مصر لكرة السلة للناشئات تحت 16 عامًا، الفوز على نظيره منتخب المغرب، بنتيجة 90/20، في ختام دور المجموعات ببطولة إفريقيا المقامة في العاصمة الرواندية كيجالي.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

10/5

32/9

63/12

90/20

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني حقق الفوز على الكاميرون في الجولة الأولى بنتيجة 73/38، ثم فاز على منتخب كينيا، بنتيجة 92/29 في ثاني مبارياته، وأخيرًا حقق الفوز على المغرب بنتيجة 90/20، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي بالعلامة الكاملة.

وتنص لوائح البطولة على تأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل منتخبين في المركز الثالث للدور ربع النهائي.

يرأس البعثة في رواندا الأستاذ محمد إيهاب محسن، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

وتضم قائمة اللاعبات في البطولة كل من، زينة حليم، مريم حازم، جودي محمد، حلا معتز، سدرة محمد، دانا جنيدي، فاطمة محمد حسن، هانيا ناصر، جودي وليد، ليلة حسام، سما تامر، حبيبة كريم سرور.

فيما يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16 عامًا ناشئات كل من، محمد محروس مديرً فنيًا، نهال سعد مدربًا عامًا، ماجد سلامة مدربًا، منى عبدالمنعم مدير الفريق، دعاء لبيب إدارية، أحمد الجويلي محلل أداء، فريد سمير مدرب أحمال، دكتورة فاطمة جمال طبيبة الفريق.

