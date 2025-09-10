منتخب ناشئات السلة يفوز على المغرب ويتأهل لربع نهائي الأفروباسكت

حقق منتخب مصر لكرة السلة للناشئات تحت 16 عامًا، الفوز على نظيره منتخب المغرب، بنتيجة 90/20، في ختام دور المجموعات ببطولة إفريقيا المقامة في العاصمة الرواندية كيجالي.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

10/5

32/9

63/12

90/20

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني حقق الفوز على الكاميرون في الجولة الأولى بنتيجة 73/38، ثم فاز على منتخب كينيا، بنتيجة 92/29 في ثاني مبارياته، وأخيرًا حقق الفوز على المغرب بنتيجة 90/20، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي بالعلامة الكاملة.

وتنص لوائح البطولة على تأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل منتخبين في المركز الثالث للدور ربع النهائي.

يرأس البعثة في رواندا الأستاذ محمد إيهاب محسن، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

وتضم قائمة اللاعبات في البطولة كل من، زينة حليم، مريم حازم، جودي محمد، حلا معتز، سدرة محمد، دانا جنيدي، فاطمة محمد حسن، هانيا ناصر، جودي وليد، ليلة حسام، سما تامر، حبيبة كريم سرور.

فيما يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16 عامًا ناشئات كل من، محمد محروس مديرً فنيًا، نهال سعد مدربًا عامًا، ماجد سلامة مدربًا، منى عبدالمنعم مدير الفريق، دعاء لبيب إدارية، أحمد الجويلي محلل أداء، فريد سمير مدرب أحمال، دكتورة فاطمة جمال طبيبة الفريق.