الخارجية الأمريكية: خطوات إسبانيا ضد إسرائيل مثيرة للقلق وتعزز الإرهـ اب

انتقد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، قرار الحكومة الإسبانية بتقييد دخول السفن والطائرات التي تنقل أسلحة إلى إسرائيل، إلى موانئها ومجالها الجوي.

ووصفها بأنها "خطوة مقلقة للغاية من عضو في حلف شمال الأطلسي، تضعف التعاون الاستراتيجي وتشجع العناصر الإرهـ ابية" حسب وصفه.

وتشغل الولايات المتحدة قاعدتين عسكريتين كبيرتين في جنوب إسبانيا، في مورون وبروتا، ولذلك ترى في الخطوة الإسبانية انتهاكا مباشرا لأنشطتها. فبالإضافة إلى القيود المفروضة على نقل الأسلحة ووقود الطائرات، أعلنت الحكومة الإسبانية أيضا حظرا على دخول أي شخص أثبت تورطه في "الإبادة الجماعية" في غزة إلى أراضيها.

ووسع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألبرز نطاق الإجراء وأعلن أن الحظر سينطبق أيضا على وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وأضاف الاثنين إلى قائمة الأفراد الذين سيحظر دخولهم إلى البلاد.

من جانبه، اتهم وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بمعاداة السامية ومحاولة صرف الانتباه عن فضائح الفساد المحلية. ردا على ذلك، منعت إسرائيل نائبة رئيس الوزراء يولاندا دياز ووزيرة الشباب سيرا ريغو، وكلاهما من حزب سومار اليساري، من دخول أراضيها.