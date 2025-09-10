إدارة الخارجة التعليمية تتابع جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد

أجرى مجدي محمد محمود مدير عام إدارة الخارجة التعليمية بمحافظة الوادي الجديد، جولة ميدانية لمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، رافقته خلالها أميمة فهيم وكيل الإدارة، شملت مدرسة المروة الابتدائية، ومدرسة المروة الإعدادية، ومدرسة المروة التجارية، وذلك للاطمئنان على سير العمل وانضباط العاملين، والتأكد من جاهزية المدارس من حيث النظافة والصيانة وتوافر الوسائل التعليمية، استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد.

وخلال الجولة استمع مدير عام الإدارة إلى ملاحظات مديري المدارس والمعلمين حول سير الاستعدادات، مؤكداً حرص الإدارة على تذليل أي عقبات وتقديم الدعم اللازم، بما يضمن بداية جادة وحافلة بالنجاح للعام الدراسي وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتور سامي فضل وكيل التعليم بالمحافظة، بالمتابعة المستمرة لجاهزية المدارس والحرص على انتظام العملية التعليمية.