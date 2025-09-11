درجات المواد وأعمال السنة| تفاصيل النظام الجديد لتقييم طلاب الإعدادية وموعد تطبيقه

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن النظام الجديد للتقويم التربوي الشامل لطلاب الشهادة الإعدادية ، سوف يطبق من العام الدراسي بعد القادم 2026 / 2027

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارها النهائي بشأن خطة المواد الدراسية ودرجات كل مادة لطلاب الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 2027 / 2028 ( الصف الثالث الإعدادي ) على النحو التالي :

مواد النجاح والرسوب المضافة للمجموع الكلي في الشهادة الإعدادية 2026

* اللغة العربية والخط العربي :

- عدد الفترات : 4

-عدد الساعات : 207

-أعمال السنة : 16

درجات الامتحان : 64

الدرجة الكلية : 80

*اللغة الإنجليزية :

- عدد الفترات : 3

-عدد الساعات : 155

-أعمال السنة : 12

درجات الامتحان : 48

الدرجة الكلية : 60

*الدراسات الاجتماعية :

- عدد الفترات : 2

-عدد الساعات : 103

-أعمال السنة : 8

درجات الامتحان : 32

الدرجة الكلية : 40



*الرياضيات :

- عدد الفترات : 3

-عدد الساعات : 155

-أعمال السنة : 12

درجات الامتحان : 48

الدرجة الكلية : 60

*العلوم :

- عدد الفترات : 2

-عدد الساعات : 103

-أعمال السنة : 8

درجات الامتحان : 32

الدرجة الكلية : 40

المجموع الكلي :

- عدد الفترات : 14

-أعمال السنة : 56

درجات الامتحان : 224

الدرجة الكلية : 280



ثانيا مواد نجاح ورسوب ولا تضاف درجاتها للمجموع :

التربية الدينية : الدرجة الكلية من 40

التربية الفنية : الدرجة الكلية من 20

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات : الدرجة الكلية من 20



الأنشطة الإختيارية (يختار الطالب نشاطين وفق ميوله وقدراته ويشترط النجاح فيهما لدخول امتحان الترم الثاني):

- النشاط الرياضي : الدرجة من 20

-النشاط الموسيقي : الدرجة من 20

-النشاط العملي (المجالات): الدرجة من 20

-الصحافة والإذاعة : الدرجة من 20

-المسرح والتمثيل : الدرجة من 20

-الكشافة والمرشدات: الدرجة من 20

- المكتبة والمطالعة: الدرجة من 20

ويتم احتساب درجة الطالب على أساس اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول 40% من الدرجة الاصلية + اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني 40% من الدرجة الاصلية و 20% نسبة أعمال السنة للفصلين الدراسيين



درجات أعمال السنة لطلاب الشهادة الإعدادية 2027

-الحضور والمواظبة : وتخصص له 5% من الدرجة ويتم من خلالها تقييم مدى انتظام الطالب بين كشف درجات معلم الفصل ودفاتر شئون الطلبة بالمدرسة

- التقييم الأسبوعي : تخصص له 5 % من الدرجة عن الفصل الدراسي الواحد

- السلوك : وتخصص له 5% من الدرجة ويتم من خلاله تقييم مدى إلتزام الطالب بالتعليمات والقواهد المقررة ، وبأحكام لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 150 لسنة 2024

-كشكول الحصة والواجب : تخصص لهما 5% من الدرجة ويتم من خلالهما تقييم مدى إنجاز الطالب للواجبات المدرسية وحل التدريبات ،ويتم تسليم كشوف معتمدة بدرجات أعمال السنة للكنترول قبل أداء امتحان كل فصل دراسي

-إجمالي عدد الفترات 17.5 فترة بواقع 35 حصة أسبوعيا

- يتم احتساب فترتين اضافيتين للمستوى الرفيع بواقع 50 درجة ، وكذلك فترة واحدة لـ اللغة الأجنبية الثانية بواقع 40 درجة ليصبح مجموع الفترات 20.5 فترة أسبوعيا وذلك بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات والمدارس الخاصة للغات

- يتم احتساب 4 فترات تربية رياضية تدريبية إضافية لكل شعبة أسبوعيا في المدارس الرياضية بواقع 100 درجة منها 10 درجات للتدريب الصيفي

-يشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على درجات لا تقل نسبتها عن 70% من الدرجة الكلية المقررة للمادة