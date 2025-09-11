قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير بريطانيا بواشنطن يكشف تفاصيل "محرجة" عن صداقته مع تاجر الجنس إبستين
أسعار الذهب في مصر مستهل الخميس
درجات المواد وأعمال السنة| تفاصيل النظام الجديد لتقييم طلاب الإعدادية وموعد تطبيقه
بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
حسام غالي: كان نفسي عبد الله السعيد يكمل في الأهلي
كامالا هاريس تؤلف كتابا يفضح الأيام الأخيرة في حكم الرئيس بايدن
قرار جمهوري بتعيين رشا إسماعيل عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس
مصر والإمارات تؤكدان عمق الشراكة الاستراتيجية وتدينان العدوان الإسرائيلي على غزة والدوحة
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس
غرفة التجارة الأمريكية تتوقع سقوط غالبية الشركات العاملة بالصين بفعل رسوم ترامب
توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

درجات المواد وأعمال السنة| تفاصيل النظام الجديد لتقييم طلاب الإعدادية وموعد تطبيقه

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن النظام الجديد للتقويم التربوي الشامل لطلاب الشهادة الإعدادية ، سوف يطبق من العام الدراسي بعد القادم 2026 / 2027 

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارها النهائي بشأن خطة المواد الدراسية ودرجات كل مادة لطلاب الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 2027 / 2028 ( الصف الثالث الإعدادي ) على النحو التالي :

مواد النجاح والرسوب المضافة للمجموع الكلي في الشهادة الإعدادية 2026

* اللغة العربية والخط العربي : 
- عدد الفترات : 4
-عدد الساعات : 207 
-أعمال السنة : 16
درجات الامتحان : 64
الدرجة الكلية : 80

*اللغة الإنجليزية :
- عدد الفترات : 3
-عدد الساعات : 155 
-أعمال السنة : 12
درجات الامتحان : 48
الدرجة الكلية : 60

*الدراسات الاجتماعية :
- عدد الفترات : 2
-عدد الساعات : 103 
-أعمال السنة : 8
درجات الامتحان : 32
الدرجة الكلية : 40


*الرياضيات :
- عدد الفترات : 3
-عدد الساعات : 155 
-أعمال السنة : 12
درجات الامتحان : 48
الدرجة الكلية : 60

*العلوم :
- عدد الفترات : 2
-عدد الساعات : 103 
-أعمال السنة : 8
درجات الامتحان : 32
الدرجة الكلية : 40

المجموع الكلي :
- عدد الفترات : 14
-أعمال السنة : 56
درجات الامتحان : 224
الدرجة الكلية : 280  


ثانيا مواد نجاح ورسوب ولا تضاف درجاتها للمجموع :

التربية الدينية : الدرجة الكلية من 40
التربية الفنية : الدرجة الكلية من 20 
الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات : الدرجة الكلية من 20


الأنشطة الإختيارية  (يختار الطالب نشاطين وفق ميوله وقدراته ويشترط النجاح فيهما لدخول امتحان الترم الثاني):

- النشاط الرياضي : الدرجة من 20 
-النشاط الموسيقي : الدرجة من 20 
-النشاط العملي (المجالات): الدرجة من 20 
-الصحافة والإذاعة : الدرجة من 20 
-المسرح والتمثيل : الدرجة من 20 
-الكشافة والمرشدات: الدرجة من 20 
- المكتبة والمطالعة: الدرجة من 20

ويتم احتساب درجة الطالب على أساس اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول 40% من الدرجة الاصلية + اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني 40% من الدرجة الاصلية و 20% نسبة أعمال السنة للفصلين الدراسيين


درجات أعمال السنة لطلاب الشهادة الإعدادية 2027 

-الحضور والمواظبة : وتخصص له 5% من الدرجة ويتم من خلالها تقييم مدى انتظام الطالب بين كشف درجات معلم الفصل ودفاتر شئون الطلبة بالمدرسة

- التقييم الأسبوعي : تخصص له 5 % من الدرجة عن الفصل الدراسي الواحد

- السلوك : وتخصص له 5% من الدرجة ويتم من خلاله تقييم مدى إلتزام الطالب بالتعليمات والقواهد المقررة ، وبأحكام لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 150 لسنة 2024

-كشكول الحصة والواجب : تخصص لهما 5% من الدرجة ويتم من خلالهما تقييم مدى إنجاز الطالب للواجبات المدرسية وحل التدريبات ،ويتم تسليم كشوف معتمدة بدرجات أعمال السنة للكنترول قبل أداء امتحان كل فصل دراسي

-إجمالي عدد الفترات 17.5 فترة بواقع 35 حصة أسبوعيا

- يتم احتساب فترتين اضافيتين للمستوى الرفيع بواقع 50 درجة ، وكذلك فترة واحدة لـ اللغة الأجنبية الثانية بواقع 40 درجة ليصبح مجموع الفترات 20.5 فترة أسبوعيا وذلك بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات والمدارس الخاصة للغات

- يتم احتساب 4 فترات تربية رياضية تدريبية إضافية لكل شعبة أسبوعيا في المدارس الرياضية بواقع 100 درجة منها 10 درجات للتدريب الصيفي

-يشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على درجات لا تقل نسبتها عن 70% من الدرجة الكلية المقررة للمادة

الشهادة الإعدادية الإعدادية وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سوزي الأردنية

ترحيل البلوجر سوزي الأردنية من القسم إلى مركز الإصلاح والتأهيل

شركة جنوب الدلتا للكهرباء تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات

من مساء الخميس| شركة كهرباء جنوب الدلتا تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات.. تفاصيل

مسرح جريمة - أرشيفية

جريمة تهز الجيزة.. مدمن يقـ ـتل زوجته ويشعل النيران بالشقة ثم ينهي حياته على السطح

أرشيفية

رئيس وزراء قطر لـ أمريكا: نبحث عن شركاء أمنيين جدد بعد تعرضنا لهجومين

أرشيفية

مقتل ناشط يميني مؤيد لإسرائيل بإطلاق نار خلال محاضرة في جامعة أمريكية

رئيس الوزراء

الحكومة تحسم ملف زيادة أسعار الكهرباء.. تخفيف الأعباء وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا أولوية

الهجوم الاسرائيلي على الدوحة

الداخلية القطرية تؤكد هوية القتيل الثالث في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

رئيس الوزراء

مد توفيق أوضاع الأجانب عامًا.. مجلس الوزراء يوافق على 16 قرارًا اليوم

ترشيحاتنا

وزير التموين: معارض "أهلاً مدارس" تُعد من أهم المبادرات الحكومية لدعم المواطنين

وزير التموين: معارض "أهلاً مدارس" تُعد من أهم المبادرات الحكومية لدعم المواطنين

الأسهم الأوروبية تنهي تداولات اليوم على انخفاض طفيف

الأسهم الأوروبية تنهي تداولات اليوم على انخفاض طفيف

المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار

وزير الاستثمار يبحث مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة سبل تعزيز التعاون التجاري

بالصور

مشروبات تريح المعدة وتخلصك من الغازات

مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات

تتخطى الـ 300 ألف جنيها.. عبير صبري تلفت الانتباه بإطلالة مبهرة

بير صبرى تلفت الانتباه بإطلالة ملفتة
بير صبرى تلفت الانتباه بإطلالة ملفتة
بير صبرى تلفت الانتباه بإطلالة ملفتة

كب مكشوف.. منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

كب مكشوف..منة فضالى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
كب مكشوف..منة فضالى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
كب مكشوف..منة فضالى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي

نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي
نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي
نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد