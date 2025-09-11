درجات المواد وأعمال السنة| تفاصيل النظام الجديد لتقييم طلاب الإعدادية وموعد تطبيقه

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن النظام الجديد للتقويم التربوي الشامل لطلاب الشهادة الإعدادية ، سوف يطبق من العام الدراسي بعد القادم 2026 / 2027
وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارها النهائي بشأن خطة المواد الدراسية ودرجات كل مادة لطلاب الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 2027 / 2028 ( الصف الثالث الإعدادي ) على النحو التالي :
مواد النجاح والرسوب المضافة للمجموع الكلي في الشهادة الإعدادية 2026
* اللغة العربية والخط العربي :
- عدد الفترات : 4
-عدد الساعات : 207
-أعمال السنة : 16
درجات الامتحان : 64
الدرجة الكلية : 80
*اللغة الإنجليزية :
- عدد الفترات : 3
-عدد الساعات : 155
-أعمال السنة : 12
درجات الامتحان : 48
الدرجة الكلية : 60
*الدراسات الاجتماعية :
- عدد الفترات : 2
-عدد الساعات : 103
-أعمال السنة : 8
درجات الامتحان : 32
الدرجة الكلية : 40
*الرياضيات :
- عدد الفترات : 3
-عدد الساعات : 155
-أعمال السنة : 12
درجات الامتحان : 48
الدرجة الكلية : 60
*العلوم :
- عدد الفترات : 2
-عدد الساعات : 103
-أعمال السنة : 8
درجات الامتحان : 32
الدرجة الكلية : 40
المجموع الكلي :
- عدد الفترات : 14
-أعمال السنة : 56
درجات الامتحان : 224
الدرجة الكلية : 280
ثانيا مواد نجاح ورسوب ولا تضاف درجاتها للمجموع :
التربية الدينية : الدرجة الكلية من 40
التربية الفنية : الدرجة الكلية من 20
الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات : الدرجة الكلية من 20
الأنشطة الإختيارية (يختار الطالب نشاطين وفق ميوله وقدراته ويشترط النجاح فيهما لدخول امتحان الترم الثاني):
- النشاط الرياضي : الدرجة من 20
-النشاط الموسيقي : الدرجة من 20
-النشاط العملي (المجالات): الدرجة من 20
-الصحافة والإذاعة : الدرجة من 20
-المسرح والتمثيل : الدرجة من 20
-الكشافة والمرشدات: الدرجة من 20
- المكتبة والمطالعة: الدرجة من 20
ويتم احتساب درجة الطالب على أساس اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول 40% من الدرجة الاصلية + اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني 40% من الدرجة الاصلية و 20% نسبة أعمال السنة للفصلين الدراسيين
درجات أعمال السنة لطلاب الشهادة الإعدادية 2027
-الحضور والمواظبة : وتخصص له 5% من الدرجة ويتم من خلالها تقييم مدى انتظام الطالب بين كشف درجات معلم الفصل ودفاتر شئون الطلبة بالمدرسة
- التقييم الأسبوعي : تخصص له 5 % من الدرجة عن الفصل الدراسي الواحد
- السلوك : وتخصص له 5% من الدرجة ويتم من خلاله تقييم مدى إلتزام الطالب بالتعليمات والقواهد المقررة ، وبأحكام لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 150 لسنة 2024
-كشكول الحصة والواجب : تخصص لهما 5% من الدرجة ويتم من خلالهما تقييم مدى إنجاز الطالب للواجبات المدرسية وحل التدريبات ،ويتم تسليم كشوف معتمدة بدرجات أعمال السنة للكنترول قبل أداء امتحان كل فصل دراسي
-إجمالي عدد الفترات 17.5 فترة بواقع 35 حصة أسبوعيا
- يتم احتساب فترتين اضافيتين للمستوى الرفيع بواقع 50 درجة ، وكذلك فترة واحدة لـ اللغة الأجنبية الثانية بواقع 40 درجة ليصبح مجموع الفترات 20.5 فترة أسبوعيا وذلك بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات والمدارس الخاصة للغات
- يتم احتساب 4 فترات تربية رياضية تدريبية إضافية لكل شعبة أسبوعيا في المدارس الرياضية بواقع 100 درجة منها 10 درجات للتدريب الصيفي
-يشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على درجات لا تقل نسبتها عن 70% من الدرجة الكلية المقررة للمادة