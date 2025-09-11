قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت: أكثر من 4600 انتهاك إسرائيلي منذ نوفمبر
اسما شريف منير بالحجاب: إحساس مريح وهادي مش عارفة أوصفه
مستشفيات قطاع غزة تستقبل 72 شهيدا و356 إصابة جديدة
محافظ القليوبية: ممشى أهل مصر ببنها سيكون مجانًا ومتاحًا لجميع فئات المجتمع
حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية طبقا لقانون الري
رئيسة الحكومة التونسية: نتوافق مع موقف مصر فيما يخص رفض التهجير للشعب الفلسطيني
رئيس الوزراء: التوافق على أن حجم التبادل التجاري الحالي مع تونس لا يُلبي تطلعات الشعبين
الآن ..نتيجة التقديم في مـدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا عبر هذا الرابط
رئيسة الحكومة التونسية تعرب عن تقديرها للدور الحيوي لمصر في إيقاف الحرب على غزة
مدبولي: تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في مصر وتونس عبر الغرف التجارية
وزير الاستثمار: مصر ستكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات الاستثمار والتجارة العالمية
الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار وجني الأرباح… والأسواق تترقب بيانات التضخم الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يوجه بدراسة مشكلات أصحاب المزارع لدعم الإنتاج الحيواني

خلال اللقاء
خلال اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

قام اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية اليوم الخميس، بزيارة مزرعة للإنتاج الحيواني بالقصاصين، وذلك ضمن خطة محافظ الإسماعيلية للاهتمام بالقطاع الزراعي والمزارعين وتلبية احتياجاتهم، تزامنا مع احتفالات عيد الفلاح.

رافقه خلال الجولة المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، مدحت عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة، المهندس شريف السيد العربي مدير عام الشئون الزراعية المساعد، المهندس عبد الرحمن عثمان مدير عام شئون التعاون الزراعي، المهندس محمود عبدالقادر مدير عام المكافحة، المهندس محمد بكر أمين مدير إدارة الإنتاج الحيواني، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأ أكرم جولته بزيارة لمزرعة الإنتاج الحيواني بشركة "السادس من أكتوبر لتسمين الماشية" بمركز ومدينة القصاصين الجديدة بمساحة التربية ۸۰۰۰۰ م۲ وعدد الحظائر ٦٠ حظيرة والطاقة الكلية ۱٦٠٠٠ رأس تسمين مستورد وتبلغ الطاقة الفعلية الحالية ٤٣٠٠ رأس ونوع الماشية برازيلي ومستورد.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بتسريع إقامة مجزر بالمزرعة لتصبح مزرعة متكاملة لتقليل الحلقات الوسيطة والمساهمة في تقليل أسعار اللحوم.

وأكد أكرم أن المحافظة تسعى لدعم الإنتاج الحيواني وتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارع والمزارعين، وذلك بالتنسيق مع مديريات الزراعة والري والصرف الزراعي، موجهًا بعقد اجتماع الأسبوع المقبل لحل كافة المشكلات التي تواجه أصحاب المزارع من أجل دعم الاقتصاد المصري وزيادة العمالة بشكل غير مباشر.

وأشار أكرم إلى أن القطاع الزراعي في مصر شهد طفرة غير مسبوقة في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نظرًا لما تمثله الزراعة من أهمية خاصة في دعم منظومة الأمن الغذائي بصورة مباشرة، حيث شهدت العشر سنوات الماضية نهضة تستهدف تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية، حيث يتمثل هذا الدعم في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة للقطاع وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة، مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظ الإسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

صلاة الفجر والصبح

ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

ترشيحاتنا

وزيرا العمل والداخلية

ضبط 11 شركة تنصب على المواطنين بعقود عمل وهمية.. وجبران يشكر وزير الداخلية

اجتماع وزيرة التنمية المحلية

القائم بأعمال وزير البيئة تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مجالات التعاون

رئيس الهيئة العربية للتصنيع يشهد تكريم المتفوقين بالثانوية العامة للعام 2025

رئيس الهيئة العربية للتصنيع يشهد تكريم المتفوقين بالثانوية العامة للعام 2025

بالصور

محافظ الشرقية يسلم 20 كرسياً متحركاً و100 طرف صناعي للمستحقين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025
اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025
اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

دورة تدريبية بعنوان " منتجات عسل النحل وقيمتها الطبية والعلاجية " بزراعة الشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

صورة من ختام التدريبات
صورة من ختام التدريبات
صورة من ختام التدريبات

فيديو

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد