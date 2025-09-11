هيرميس تنجح في إتمام إدراج شركة أوراسكوم للإنشاءات في سوق أبو ظبي للأوراق المالية

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لشركة أوراسكوم للإنشاءات في إدراجها بسوق أبو ظبي للأوراق المالية.

وبدأ اليوم تداول أسهم أوراسكوم للإنشاءات في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت رمز التداول "ORAS"، بقيمة سوقية بلغت 905 مليون دولار أمريكي.





سيبقى الإدراج الثانوي للشركة في البورصة المصرية دون أي تغيير.

في هذا الصدد، صرّح ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، قائلاً: “تفخر إي اف چي هيرميس بشراكتها مع أوراسكوم للإنشاءات لتقديم الاستشارات في هذه العملية، التي ستسهم في توسيع قاعدة مستثمري الشركة وتعزيز حضورها على مستوى المنطقة. ومنذ بداية العام، عملت إي اف چي هيرميس على 6 صفقات دمج واستحواذ، و7 صفقات في أسواق الدين، و10 صفقات في أسواق رأس المال في المنطقة.”