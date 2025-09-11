تراجع النفط بالأسواق العالمية عقب تثبيت أوبك توقعاتها بشأن الطلب

تراجعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات، اليوم /الخميس/، عقب إعلان منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" الإبقاء على توقعاتها السابقة بشأن معدلات الطلب على النفط خلال العامين الحالي والمقبل دون تغيير.

وتوقعت "أوبك"، في تقريرها الشهري الصادر اليوم، نمو الطلب العالمي على النفط إلى 1.3 مليون برميل يوميا خلال العام الحالي، وإلى 1.4 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل.



كما قررت "أوبك" الإبقاء على توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد العالمي عند مستوى 3% خلال العام الحالي، و3.1% العام المقبل دون تغيير عن تقديراتها السابقة.

وبالنسبة لرد فعل أسواق الطاقة العالمية، تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي بمقدار 1.14 دولار بما نسبته 1.79% مسجلة 62.53 دولار للبرميل.

وفي لندن، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.13 دولار بما نسبته 1.67% لتصل إلى مستوى 66.36 دولار للبرميل.