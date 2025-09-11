النحاس: الحرب الإسرائيلية على غزة أول ملفات مؤتمر برلمان الاتحاد

أكد هاني النحاس، مراسل صدى البلد من شرم الشيخ، أن جدول أعمال المؤتمر برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، يتضمن مناقشة مستقبل البرلمان في ضوء الأحداث والتطورات التي تمر بها المنطقة، حيث من المنتظر أن يصدر المؤتمر توصيات مهمة لوضع أطر جديدة لعمل البرلمان وتعزيز دوره في مواجهة التحديات.

وقال هاني النحاس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها مصر الاجتماع برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المؤتمر يحظى بحضور رفيع المستوى من قادة برلمانات المنطقة.

وتابع مراسل صدى البلد من شرم الشيخ، أن الحرب الإسرائيلية على غزة تأتي على رأس الملفات المطروحة للنقاش، إلى جانب بحث آليات زيادة التعاون السياسي والاقتصادي بين الدول الأعضاء بما يخدم مصالح شعوب المتوسط.

وأشار إلى أن مدينة شرم الشيخ تشهد انطلاق فعاليات مؤتمر برلمان الاتحاد من أجل المتوسط بمشاركة كافة الوفود البرلمانية من دول شمال وجنوب المتوسط.