نواب البرلمان يفتحون 3 ملفات ساخنة أمام الحكومة: تطوير المحافظات.. أزمة التعليم.. ومزايا كارت الفلاح

رمزي: لماذا تُحرم المحافظات من تجربة تطوير القاهرة التاريخية وسوق العتبة؟

المير: العام الدراسي الجديد يهدده نقص المعلمين وفوضى الدروس الخصوصية

شمس الدين: مزايا كارت الفلاح محدودة ولا تواكب الثورة الزراعية التكنولوجية

فتح عدد من أعضاء مجلس النواب 3 ملفات جماهيرية ساخنة أمام الحكومة، تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، حيث تقدم النائب الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا وأستاذ القانون الجنائي، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

ووجه المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تعميم تجربة تطوير القاهرة التاريخية على باقي المحافظات، بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في إعادة إحياء معالم القاهرة السياحية والأثرية، وعلى رأسها مشروع تطوير سوق العتبة.

وأكد رمزي أن التجربة الناجحة في القاهرة لا يجب أن تظل استثناءً، متسائلًا: لماذا تُحرم باقي المحافظات من مثل هذه المشروعات التي تحول الأسواق العشوائية إلى مراكز حضارية منظمة؟*

وفي ملف التعليم، تقدم النائب حسن المير بسؤال إلى وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حول استعدادات العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى تفاقم مشكلات نقص المعلمين والكثافة الطلابية وغياب خطة لمواجهة الدروس الخصوصية، ومتسائلاً عن مدى جاهزية المدارس من حيث الصيانة والأثاث وتسليم الكتب وربطها بالمناهج الرقمية.

أما في الملف الزراعي، فقد طرح النائب السيد شمس الدين سؤالاً إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة بشأن تطوير مزايا "كارت الفلاح"، موضحًا أن المزايا الحالية لا تواكب الثورة الزراعية التكنولوجية العالمية، مطالبًا بربط الكارت بخدمات رقمية واستشارية وتمويل وتأمين زراعي، إلى جانب وضع سياسات عادلة للمحاصيل الاستراتيجية تضمن الاكتفاء الذاتي وتعظيم الصادرات.

وبذلك، طالب النواب الحكومة بتحركات عاجلة لتعميم تجارب التطوير الناجحة في القاهرة، مواجهة أزمات التعليم، وتبني سياسات عادلة ومنصفة للفلاح المصري، بما يحقق التنمية المتوازنة في مختلف المحافظات.

