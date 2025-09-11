صناعة النواب: زيادة التبادل التجاري مع تونس تعزز الصناعة الوطنية وتشجع على التعاون المشترك

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الاتفاق بين مصر وتونس على زيادة حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار خلال عامين يمثل خطوة محورية لتعزيز الصناعة الوطنية وتنشيط القطاع الصناعي.

تعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية

وأضافت متى في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا الاتفاق يفتح الباب أمام فرص جديدة للتعاون الصناعي بين البلدين، ما يتيح تبادل الخبرات وتطوير المنتجات المشتركة، ويعزز من تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية."

وأكدت أن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع تونس يدعم استراتيجية الحكومة لتطوير قطاع الصناعة وزيادة الصادرات الصناعية، مشددة على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تفعيل هذا التعاون لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وختمت متى تصريحها بالتأكيد على ضرورة استمرار الدعم الحكومي والمبادرات التشريعية التي تسهل انسيابية الاستثمار والتبادل التجاري بين مصر والدول الشقيقة، لتحقيق نمو صناعي مستدام.