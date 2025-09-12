صباحا ومساء ..ظواهر فلكية نادرة تشهدها سماء السعودية





أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أن القمر الأحدب سيعبر مساء اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 أمام عنقود الثريا المعروف بـ"الشقيقات السبع "محتجباً بعض نجومها الواحدة تلو الأخرى.

وقالت الجميعة في بيان لها : مشهد نادر ورائع في سماء السعودية والعالم العربي بعد شروق القمر وفرصة للمراقبة والتأمل والتصوير الفلكي.

وكانت الجمعية الجمعية الفلكية بجدة أشارت في وقت سابق أن إلى تعامد القمر الأحدب المتناقص على الكعبة المشرفة الساعة 03:50 ‏فجر الجمعة 12 سبتمبر 2025.

وتعد ذلك ظاهرة نادرة تجمع بين الجمال البصري والدقة وتظهر كروية الأرض كما تتيح للباحثين مقارنة التوقعات الفلكية بالرصد الواقعي وتساعد على تحديد اتجاه القبلة للمناطق البعيدة بحسب ما أورده البيان السعودي.