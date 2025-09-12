قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمهات مصر: نطالب بعدم إلزام الأهالي بشراء الكتب من المدارس التجريبية بضعف ثمنها
صلاح السبب .. هل يحتفل منتخب مصر بالتأهل من استاد القاهرة أم من ملعب آخر؟
رغم التحذيرات الأمريكية.. الأمم المتحدة تدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية
زوجة جمال عبد الحميد: سقوطه ليس له علاقة بمرض السكري
1000 متر.. مقلب قمامة على الطريق السريع يثير غضب الأهالي في البلينا
أصيبو بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام
دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة.. ردده قبل أذان المغرب
إقالات للقيادات وإحالة للنائب العام.. غضب وزير الصحة بعد إصابة مواطنين بالعمى في مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي
"العاملين بالبترول": شركة جنوب حققت زيادة 6% في إنتاج الزيت الخام 2025
رابط التقديم على مسابقة الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة
تفاصيل لقاء أحمد الشرع بقائد القيادة المركزية الأمريكية في دمشق| شاهد
الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة حرب مكتملة الأركان في غزة
محافظات

إزالة 1319 حالة تعد في أقل من أسبوعين بسوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

في خطوة تعكس إصرار الدولة على حماية الرقعة الزراعية وأملاكها العامة، وفرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء.

واصلت محافظة سوهاج تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 27 لإزالة التعديات، حيث نجحت في القضاء على 1319 حالة تعدٍ خلال الفترة من 31 أغسطس الماضي وحتى الآن.

محافظة سوهاج

وأكد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، أن ما تم تحقيقه ليس مجرد أرقام، وإنما هو تجسيد عملي لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على ثروات الدولة ومنع إهدارها، وضمان وصولها لخدمة المشروعات التنموية والخدمية التي يستفيد منها ملايين المواطنين.

وشملت الجهود إزالة 179 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة وجهات الولاية بمساحة إجمالية بلغت 7186 مترًا مربعًا، والتعامل مع 886 حالة رصدتها وحدة المتغيرات المكانية.

وذلك إلى جانب إزالة 254 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 9 أفدنة و4 قراريط، في تعاون وثيق بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية وجهات الولاية.

وشدد المحافظ على أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يمثل أولوية قصوى لضمان الأمن الغذائي للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية جاهزة لاستقبال طلبات التصالح واستخراج تراخيص البناء وفق القانون، لتفادي التعرض للإزالة.

كما وجّه "سراج" القيادات التنفيذية بمتابعة ميدانية يومية ورصد أي مخالفات في مهدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين والإحالة للنيابة المختصة، مؤكدًا أن هيبة الدولة خط أحمر لا يقبل التهاون.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حملات الإزالة حملات

