أمريكا.. القبض على المشتبه به في مقتل شيرلي كيرك

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي اليوم الجمعة القبض على المشتبه به في مقتل الناشط شيرلي كيرك، الذي لقي مصرعه أمس الأول الأربعاء أمام حشد جماهيري في جماعة يوتا فاللي.

وصرح حاكم ولاية يوتا الأمريكية سبنسر كوكس، بأن السلطات ألقت القبض على تايلر روبنسون، المشتبه به في إطلاق النار على تشارلي كيرك، مما أدى إلى وفاته.

وقال كوكس خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة: "لقد ألقينا القبض عليه. في مساء 11 سبتمبر، تواصل أحد أفراد عائلة تايلر روبنسون مع صديق للعائلة، والذي اتصل بمكتب عمدة مقاطعة واشنطن بمعلومات تفيد بأن روبنسون اعترف لهم أو ألمح إلى أنه هو من ارتكب الحادث"، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن.

ووفقًا لمسؤول في إنفاذ القانون، تعرّف والد المشتبه به في إطلاق النار على تشارلي كيرك، والذي تم احتجازه، على ابنه من خلال صور نُشرت.

طلب الأب من ابنه تسليم نفسه كما اتصل بقسٍّ للشباب للمساعدة اتصل القس بقوات المارشال الأمريكية، التي ألقت القبض على المشتبه به.

ووفقًا لمسؤول في إنفاذ القانون مُطلع على التحقيق، فإن المشتبه به في إطلاق النار على تشارلي كيرك، شاب يبلغ من العمر 22 عامًا من واشنطن، يدعى تايلور روبينسون.

ودققت السلطات في تسجيلات كاميرات المراقبة من جامعة وادي يوتا، وشاهدت المشتبه به يصل إلى الحرم الجامعي صباح الأربعاء بسيارة دودج تشالنجر، وفقًا للحاكم سبنسر كوكس.

وأضاف كوكس أنه شوهد مرتديًا قميصًا كستنائيًا عاديًا، وشورتًا فاتح اللون، وقبعة سوداء عليها شعار أبيض، وحذاءً فاتح اللون.

وأضاف الحاكم أنه عندما قابله المحققون هذا الصباح، كان يرتدي ملابس "متوافقة" مع تلك التي شوهدت في الفيديو.