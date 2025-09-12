قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمهات مصر: نطالب بعدم إلزام الأهالي بشراء الكتب من المدارس التجريبية بضعف ثمنها
صلاح السبب .. هل يحتفل منتخب مصر بالتأهل من استاد القاهرة أم من ملعب آخر؟
رغم التحذيرات الأمريكية.. الأمم المتحدة تدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية
زوجة جمال عبد الحميد: سقوطه ليس له علاقة بمرض السكري
1000 متر.. مقلب قمامة على الطريق السريع يثير غضب الأهالي في البلينا
أصيبو بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام
دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة.. ردده قبل أذان المغرب
إقالات للقيادات وإحالة للنائب العام.. غضب وزير الصحة بعد إصابة مواطنين بالعمى في مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي
"العاملين بالبترول": شركة جنوب حققت زيادة 6% في إنتاج الزيت الخام 2025
رابط التقديم على مسابقة الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة
تفاصيل لقاء أحمد الشرع بقائد القيادة المركزية الأمريكية في دمشق| شاهد
الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة حرب مكتملة الأركان في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا.. القبض على المشتبه به في مقتل شيرلي كيرك

المشبه به في مقتل شيرلي كيرك
المشبه به في مقتل شيرلي كيرك
قسم الخارجي

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي اليوم الجمعة القبض على المشتبه به في مقتل الناشط شيرلي كيرك، الذي لقي مصرعه أمس الأول الأربعاء أمام حشد جماهيري في جماعة يوتا فاللي.

وصرح حاكم ولاية يوتا الأمريكية سبنسر كوكس، بأن السلطات ألقت القبض على تايلر روبنسون، المشتبه به في إطلاق النار على تشارلي كيرك، مما أدى إلى وفاته.

وقال كوكس خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة: "لقد ألقينا القبض عليه. في مساء 11 سبتمبر، تواصل أحد أفراد عائلة تايلر روبنسون مع صديق للعائلة، والذي اتصل بمكتب عمدة مقاطعة واشنطن بمعلومات تفيد بأن روبنسون اعترف لهم أو ألمح إلى أنه هو من ارتكب الحادث"، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن.

ووفقًا لمسؤول في إنفاذ القانون، تعرّف والد المشتبه به في إطلاق النار على تشارلي كيرك، والذي تم احتجازه، على ابنه من خلال صور نُشرت.

طلب الأب من ابنه تسليم نفسه كما اتصل بقسٍّ للشباب للمساعدة اتصل القس بقوات المارشال الأمريكية، التي ألقت القبض على المشتبه به.

ووفقًا لمسؤول في إنفاذ القانون مُطلع على التحقيق، فإن المشتبه به في إطلاق النار على تشارلي كيرك، شاب يبلغ من العمر 22 عامًا من واشنطن، يدعى تايلور روبينسون.

ودققت السلطات في تسجيلات كاميرات المراقبة من جامعة وادي يوتا، وشاهدت المشتبه به يصل إلى الحرم الجامعي صباح الأربعاء بسيارة دودج تشالنجر، وفقًا للحاكم سبنسر كوكس.

وأضاف كوكس أنه شوهد مرتديًا قميصًا كستنائيًا عاديًا، وشورتًا فاتح اللون، وقبعة سوداء عليها شعار أبيض، وحذاءً فاتح اللون.

وأضاف الحاكم أنه عندما قابله المحققون هذا الصباح، كان يرتدي ملابس "متوافقة" مع تلك التي شوهدت في الفيديو.

مقتل شيرلي كيرك مكتب التحقيقات الفيدرالي الفيدرالي الأمريكي الناشط شيرلي كيرك حاكم ولاية يوتا تايلر روبنسون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

عمليات الرمد

أصيبو بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

تمساح

تمت تربيته بشكل غير قانوني.. معلومات توضح سبب ظهور تمساح نيلي في الإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 12-9-2025

صورة أرشيفية

عيار 21 يقارب الـ 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم

اغتيال الناشط الأمريكي البارز تشارلي كيرك

فيديو جديد يفضح المشتبه به في اغتيال الناشط الأمريكي البارز تشارلي كيرك

ترشيحاتنا

كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة

كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة تنظم قافلة مجانية بمبنى عياداتها الخارجية

الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود

بن طلال آل سعود : مصر قلب العرب والحاضنة للثقافات والشعوب

جانب من الفاعليات

صيدلة عين شمس تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من برنامج فارم دي كلينيكال

بالصور

بعد ظهورها بالحجاب .. صور أثارت الجدل لـ هدير عبد الرازق

صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل

السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

لحظة تحطم سيارة صينية شهيرة أثناء اختبار التصادم.. شاهد

MG
MG
MG

ثورة عالمية.. مبيعات السيارات الكهربائية تطيح بالبنزين بأكثر من النصف

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

فيديو

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد