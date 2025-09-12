إصابة 5 أشخاص فى سقوط ميكروباص بترعة بأسوان | بالأسماء

تعرض 5 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث سقوط سيارة ميكروباص أجرة فى ترعة شمال أسوان، وتم التعامل مع الحادث ونقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة على طريق نصر النوبة وسقوطها فى ترعة أمام قرية أدندان.

وأصيب فى الحادث 5 أشخاص، هم: خالد.م 17 سنة، جمال.ص 16 سنة، وأحمد.م 19 سنة، وعماد.س 27 سنة، جميعهم مصابين بجروح وكدمات متفرقه بالجسم، وعادل. ى 17 سنة، مصاب اشتباه كسر بالكتف الأيسر.

وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى دراو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج السيارة من الترعة.

لقى 5 أشخاص مصرعهم نتيحة وقوع حادث انقلاب سيارة علي طريق الشلاتين شرق أسوان، وتم نقلهم إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث

وتعود تفاصيل الواقعة عند تلقي مرفق إسعاف أسوان بلاغا يفيد بمصرع 5 أشخاص فى طريق حلايب وشلاتين، وتحديدا بالكيلو 35، وتم نقل الجثث إلى مشرحة أسوان وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الواقعة وذلك للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.

لقى شخص مصرعه، فيما تعرض 5 اشخاص آخرون لاصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بمركز إدفو شمال أسوان ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة ، والمصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ربع نقل التابع لدائرة المركز.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرون بمناطق متفرقة بالجسم، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة إدفو العمومية، ونقل المصابين إلى مستشفى النيل التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.