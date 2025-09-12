قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيويورك تايمز: ترامب سيلتقي رئيس وزراء قطر في البيت الأبيض اليوم
محمد أبو العينين: لا بديل عن حل الدولتين.. وإسرائيل تتحكم في 6 معابر
بمصروفات أقل.. جامعة الأزهر تعلن 23 برنامجا علميا جديدا تلبي حاجة سوق العمل
تصادم سيارتين على الطريق الدائري في التجمع الخامس
رئيس الوزراء السوداني: لا أتقاضى راتبا .. ومصر تستضيف 5 ملايين من مواطنينا
لقاء تحديد مستقبل سامي .. تعرف على تشكيل الاتحاد السكندري أمام فاركو
إصابة إسرائيليين في هجوم نفذه شاب فلسطيني داخل فندق بالقدس
تفاصيل سقوط 6رجال و7 سيدات يديرون شبكة لممارسة الرذيلة بالنزهة
هل يكون الإمبراطور الأخير .. احتفالات بأول أمير ياباني يبلغ سن الرشد منذ 40 عامًا
نقيب القراء: سنحاسب القارئ عاطف عبد العال حال ثبوت ارتكابه مخالفة بحق كتاب الله
96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي
توك شو

إصابة إسرائيليين في هجوم نفذه شاب فلسطيني داخل فندق بالقدس

منار عبد العظيم

قالت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، دانا أبو شمسية، إن شابًا فلسطينيًا من مخيم شعفاط، يبلغ من العمر 28 عامًا، نفذ هجومًا داخل مطعم بفندق في القدس المحتلة.

 الهجوم أسفر عن إصابة إسرائيليين؛ أحدهما رجل في 63 من عمره بجروح خطيرة، والآخر شاب يبلغ 23 عامًا بجروح بين الطفيفة والمتوسطة.

المهاجم يصرخ "الله أكبر" أثناء الهجوم

أوضحت المراسلة أن المهاجم استخدم سكينًا في الهجوم وصاح "الله أكبر"، مما يزيد من تأكيدات وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الحادث يحمل خلفية قومية.

الشرطة الإسرائيلية تتعامل مع الهجوم

حاول أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية السيطرة على المهاجم، الذي كان في الفندق لحضور مناسبة خاصة، حيث أطلق النار عليه ثم قام باعتقاله.

 كما حولت قوات الاحتلال المكان إلى ثكنة عسكرية.

ردود الفعل والتحقيقات

أكدت الشرطة الإسرائيلية أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الهجوم له خلفية قومية، وليس جنائية، ما دفع السلطات إلى تنفيذ تحركات ميدانية واسعة في المنطقة.

مداهمات واعتقالات في مخيم شعفاط

في أعقاب الهجوم، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط وفرضت إغلاقًا على الحاجز الرئيسي، مما تسبب في أزمة مرورية خانقة. كما أعلنت الشرطة اعتقال ثلاثة فلسطينيين آخرين بزعم الاشتباه في تورطهم بالعملية، وسط توقعات بتزايد المداهمات والاعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

