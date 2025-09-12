إصابة إسرائيليين في هجوم نفذه شاب فلسطيني داخل فندق بالقدس

قالت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، دانا أبو شمسية، إن شابًا فلسطينيًا من مخيم شعفاط، يبلغ من العمر 28 عامًا، نفذ هجومًا داخل مطعم بفندق في القدس المحتلة.

الهجوم أسفر عن إصابة إسرائيليين؛ أحدهما رجل في 63 من عمره بجروح خطيرة، والآخر شاب يبلغ 23 عامًا بجروح بين الطفيفة والمتوسطة.

المهاجم يصرخ "الله أكبر" أثناء الهجوم

أوضحت المراسلة أن المهاجم استخدم سكينًا في الهجوم وصاح "الله أكبر"، مما يزيد من تأكيدات وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الحادث يحمل خلفية قومية.

الشرطة الإسرائيلية تتعامل مع الهجوم

حاول أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية السيطرة على المهاجم، الذي كان في الفندق لحضور مناسبة خاصة، حيث أطلق النار عليه ثم قام باعتقاله.

كما حولت قوات الاحتلال المكان إلى ثكنة عسكرية.

ردود الفعل والتحقيقات

أكدت الشرطة الإسرائيلية أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الهجوم له خلفية قومية، وليس جنائية، ما دفع السلطات إلى تنفيذ تحركات ميدانية واسعة في المنطقة.

مداهمات واعتقالات في مخيم شعفاط

في أعقاب الهجوم، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط وفرضت إغلاقًا على الحاجز الرئيسي، مما تسبب في أزمة مرورية خانقة. كما أعلنت الشرطة اعتقال ثلاثة فلسطينيين آخرين بزعم الاشتباه في تورطهم بالعملية، وسط توقعات بتزايد المداهمات والاعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة.