سفير فلسطين بالقاهرة: اعتماد إعلان نيويورك تأكيد دولي على حل الدولتين
مفاجأة.. الموساد رفض اغتيال قادة حماس في قطر بعملية برية
وزارة العمل تعلن عن 90 وظيفة جديدة للشباب برواتب تصل 10 آلاف جنيه
لماذا أمر الرسول بنفض الفراش عند النوم؟.. ليحميك من 5 شرور
ياسين منصور ينوي الترشح لرئاسة الأهلي.. وهؤلاء أبرز المنافسين
صفعة على وجه تل أبيب.. إسبانيا تطرد لاعبي الشطرنج الإسرائيليين دعماً لفلسطين
إصابة 3 سيدات بحالة اختناق فى قرية سمهود بقنا بسبب تسريب غاز الكلور
السفير عاطف سالم لـ صدى البلد: اغتيالات إسرائيل عقيدة سياسية.. "العدوان على الدوحة" جرس إنذار .. الحصانة الأمريكية لـ نتنياهو تهدد بانفجار إقليمي
أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة
طارق يحيى: الخطيب أبلغ أعضاء مجلس الأهلي بأن قراره نهائي ولا رجعة فيه
موعد مباراة الزمالك والمصري والقنوات الناقلة
منتخب مصر تحت 20 سنة يختتم استعداداته بالقاهرة قبل السفر إلى تشيلي
برلمان

باشات: اعتماد الأمم المتحدة إعلان نيويورك يعكس إجماعا دوليا على حقوق الشعب الفلسطيني

حاتم باشات
حاتم باشات
محمد الشعراوي

أعرب حاتم باشات، عضو أمانة الدفاع والأمن القومي بحزب الجبهة الوطنية، عن ترحيبه الكبير باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، قرار  بشأن تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس الإجماع الدولي على حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة بإقامة دولته المستقلة باعتبارها الحل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

وأكد باشات في تصريح ، ضرورة أن تسير هذه الجهود إلى نهايتها من أجل الحلم الفلسطيني بإقامة دولة على أرضه، و يدفع العالم إلى ضرورة إنهاء ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإيقاف خطط نتنياهو الاستيطانية والتي تقوض كل عمليات وفرص السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف عضو أمانة الدفاع والأمن القومي أن رفض بعض الدول للقرار، وعلى رأسها الولايات المتحدة، يعكس ازدواجية مواقفها، فهي كثيرًا ما تتحدث عن دعم إقامة الدولة الفلسطينية لكنها في الوقت نفسه تعمل على عرقلة أي تحرك دولي جاد يحقق هذا الهدف، وهو ما يثير تساؤلات حول مصداقيتها أمام المجتمع الدولي.

وشدد باشات على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هي الحل الوحيد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته وممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال لإنهاء ممارساته ووقف الاستيطان وتنفيذ القرارات الأممية.

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب

إكرامي

إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

المتهم

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

تنسيق الدبلومات

96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

أحمد الشرع

أحمد الشرع: أميركا لديها رغبة للاستثمار في سوريا

العدوان الإسرائيلي ضد قطر

وزراء أوروبيون يهاجمون إسرائيل: العدوان على قطر يقوض التهدئة في غزة

منتجات الحلال

روسيا ترفع صادراتها من "منتجات الحلال" في 2024 بزيادة قدرها 82% خلال عام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

