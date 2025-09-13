لإعداد جيل قادر على الحوار والمشاركة .. تدريبات برلمانية لطلائع مطروح

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمطروح، تدريبات برلمان الطلائع، وذلك ضمن خطة دعم الأنشطة التثقيفية والسياسية للنشئ والشباب، وقد شهدت التدريبات جانباً من مشاركة أعضاء برلمان الشباب، تأكيداً على تكامل الأدوار بين الطلائع والشباب في نشر الثقافة البرلمانية وتنمية الوعي السياسي.

أدار التدريبات المحاضر «الحسيني محمد عباس» مدرب بوزارة الشباب والرياضة، الذي قدم شرح وتطبيقات عملية حول آليات العمل البرلماني وممارسة الأدوات الرقابية والتشريعية، كما قام بإشراك الطلائع والشباب في أنشطة تفاعلية تهدف إلى تنمية مهارات الحوار والإقناع والعمل الجماعي...

واوضح الدكتور «وليد عبد العزيز رفاعي» مدير عام المديرية، أن برلمان الطلائع والشباب بمطروح يعد إحدى المنصات المهمة التي تتيح للنشئ والشباب فرصة حقيقية للتعبير عن آرائهم وتنمية وعيهم السياسي، بما يعزز انتماءهم الوطني ويسهم في إعداد قيادات شابة قادرة على المشاركة الفاعلة في بناء الوطن.

وأضاف ان ذلك ياتى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبتوجيهات إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني،

وأشار أن أعضاء برلمان الطلائع أطلق على هذه الجلسات التدريبية «كوادر مطروح البرلمانية»، تقديراً لما يكتسبوه خلالها من خبرات عملية ومعارف برلمانية، مؤكدين أنها تمثل خطوة حقيقية نحو إعداد جيل قادر على المشاركة الواعية والفعّالة في الحياة العامة.