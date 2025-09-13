مع اقتراب عودة المدارس.. نواب: أنماط التعليم الجديدة تسهم فى تطوير المنظومة.. وتفتح مجالات أوسع للطلاب والخريجين

تعليم النواب: التنوع في المدارس سيكون إضافة جديدة لتغيير الفكر

أكد عدد من أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب أن وزرة التعليم تعمل منذ فترة على التوسع في إنشاء المدارس اليابانية والصينية والنيل والأمريكان و البريطانية ، وأشاروا إلى أن التوسع في المدارس المختلفة في مصر ، يأتي في إطار التنوع في أنماط جديدة من التعليم ، وكلها تجارب ناجحة، وتستهدف إحداث نهضة تعليمية.

في البداية قال النائب هاني أباظة ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أنه منذ فترة وتعمل وزارة التعليم على التوسع في إنشاء المدارس المختلفة مثل المدارس اليابانية والصينية والنيل والأمريكان و البريطانية.

وأشار أباظة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه سبق واتفقت وزارة التعليم مع معهد جوته على دعم إنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية ، يأتي في إطار التوسع والانفتاح على أنواع التعليم في مصر وهو متروك لاختيار المواطن ، لأن هناك الكثير من المواطنون يرغبون في التحاق أبناءهم بالتعليم الألماني.

وأكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن التعليم الألماني سينجح في مصر ، لأن الامتداد من هذا التعليم ناجح وسيكون إضافة جديدة لتغيير الفكر ، مطالبا بضرورة وضع اللغة العربية والدين والتاريخ ضمن المناهج في المدارس الألمانية ، بحث يرتبط بالهوية المصرية والانتماء.

وقالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن التوسع في المدارس المختلفة في مصر ، يأتي في إطار التنوع في أنماط جديدة من التعليم ، وكلها تجارب ناجحة ، وتستهدف إحداث نهضة تعليمية.

وأشارت البيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا كان لدينا تجارب ناجحة في المدارس الألمانية في مصر، وبالتالي إن التوسع في المدارس المختلفة في مصر، يأتي استكمال لهذه التجارب الناجحة.

وأوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن التنوع فى الأنماط التعليمية في مصر أمر إيجابي جدا ، وسيفتح الباب لكي يكون هناك مجال أوسع للخريجين.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، عن إضافة مدارس جديدة في قطاع الدواء بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وهيئة الدواء المصرية، والمعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية بروما

يأتي ذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة لتطوير التعليم التقني وتأهيل طلاب قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وبرعاية محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تواصل الوزارة خطواتها الثابتة نحو تطوير التعليم التقني التكنولوجي، بما يجعل خريجيه قوة بشرية مدربة ومؤهلة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تضم مدارس التكنولوجيا التطبيقية الجديدة المتخصصة في الدواء بالتعاون مع إيطاليا :

- مجموعة مدارس صناعة الدواء للتكنولوجيا التطبيقية بالعبور – القليوبية.

- مجموعة مدارس صناعة الدواء للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر – القاهرة.

- مجموعة مدارس صناعة الدواء للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة 6 أكتوبر – الجيزة.

- مجموعة مدارس صناعة الدواء للتكنولوجيا التطبيقية ببرج العرب – الإسكندرية.

- مجموعة مدارس صناعة الدواء للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان – القاهرة.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، الراغبين في الالتحاق بهذه المدارس التقديم عن طريق التسجيل خلال أسبوع من اليوم عبر الرابط التالي:

‏https://dualedu.moe.gov.eg

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : كما يمكن الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية الأزهريّة والطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية العامة العام الماضي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، والطلاب المصريين العائدين من الخارج والطلاب الوافدين (الأجانب)، التسجيل عبر الرابط:

‏https://forms.gle/6vXeQLbhYgiwaEiq9

