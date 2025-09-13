أسعار الخضار والفاكهة بأسواق الوادي الجديد.. اليوم

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم "السبت" حركة نشطة وسط استقرار نسبي في أسعار الخضر والفاكهة والسلع الغذائية، حيث أدى توافر المحاصيل المحلية ووفرة المعروض من مزارع وصوب المحافظة إلى زيادة الإقبال من المواطنين على الشراء، ما انعكس إيجابًا على حالة الأسواق المحلية.

أسعار الفاكهة بأسواق الوادي الجديد اليوم

ورصدت جولة صباحية داخل الأسواق أن أسعار الفاكهة شهدت تفاوتًا بسيطًا، حيث تراوح سعر التفاح البلدي بين 35 و40 جنيهًا للكيلو، في حين بلغ سعر الموز 25–30 جنيهًا، والمانجو 35–40 جنيهًا، أما البرتقال فجاء بين 30 و35 جنيهًا للكيلو.

وبالنسبة للعنب فقد سجل 30–35 جنيهًا، في حين بلغ سعر الجوافة 25–30 جنيهًا، والفراولة بين 40 و50 جنيهًا وسط توقعات بزيادة الطلب عليها خلال موسم العطلات.

أسعار الخضار بأسواق الوادي الجديد اليوم

وفي أسواق الخضر، تميزت الأسعار بالثبات مع ميل طفيف للارتفاع في بعض الأصناف، حيث تراوح سعر البطاطس بين 15 و20 جنيهًا، والكوسة بين 20 و25 جنيهًا، والفلفل بين 15 و20 جنيهًا، والخيار البلدي سجل بين 15 و20 جنيهًا للكيلو، بينما استقرت أسعار الطماطم عند 20–25 جنيهًا.

ويتابع سكان المحافظة يوميًّا حركة الأسعار لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، في ظل متابعة مكثفة من الأجهزة التنفيذية التي تقوم بحملات رقابية مستمرة لضبط الأسواق والحد من ممارسات الاحتكار، ما ساهم في خلق حالة من الاستقرار النسبي.

وخلال فصل الصيف، تكثف الأجهزة المختصة جهودها لضمان استقرار الأسعار وجودة المنتجات، مستفيدة من الإنتاج المحلي والمنتجات المعروضة في المنافذ الحكومية المنتشرة في القرى والواحات، الأمر الذي يوازن بين العرض والطلب ويحافظ على ثبات الأسواق المحلية.