وفاة أرملة الموسيقار الراحل سيد مكاوي
هل يجوز الصلاة على النبي بطريقة غير معروفة ؟.. الإفتاء تجيب
أيقونة حضارية عالمية.. المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم
أفضل عائد من شراء الشهادات البنكية.. اعمل فلوس بكل سهولة
إلهام شاهين عن تعاونها مع إسماعيل عبد الحافظ: كان ذكيا فى اختياراته للنصوص.. خاص
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 13-9-2025
أحمد حسن يثير الجدل بشأن مباراة الزمالك والمصري
55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: مقترح مصر بإنشاء قوة عربية مشتركة ضربة موجعة
الخزنة فاضية.. شبح التمرد يطارد نجوم الزمالك والبرازيلي ليس الأخير
صحة غزة: 420 شهيدًا بينهم 145 طفلاً جراء سوء التغذية
90 ألف جنيه شهريا.. وظائف للتمريض بالإمارات بمرتبات خيالية
محافظات

أسعار الخضار والفاكهة بأسواق الوادي الجديد.. اليوم

منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم "السبت" حركة نشطة وسط استقرار نسبي في أسعار الخضر والفاكهة والسلع الغذائية، حيث أدى توافر المحاصيل المحلية ووفرة المعروض من مزارع وصوب المحافظة إلى زيادة الإقبال من المواطنين على الشراء، ما انعكس إيجابًا على حالة الأسواق المحلية.

أسعار الفاكهة بأسواق الوادي الجديد اليوم

ورصدت جولة صباحية داخل الأسواق أن أسعار الفاكهة شهدت تفاوتًا بسيطًا، حيث تراوح سعر التفاح البلدي بين 35 و40 جنيهًا للكيلو، في حين بلغ سعر الموز 25–30 جنيهًا، والمانجو 35–40 جنيهًا، أما البرتقال فجاء بين 30 و35 جنيهًا للكيلو. 

وبالنسبة للعنب فقد سجل 30–35 جنيهًا، في حين بلغ سعر الجوافة 25–30 جنيهًا، والفراولة بين 40 و50 جنيهًا وسط توقعات بزيادة الطلب عليها خلال موسم العطلات.

أسعار الخضار بأسواق الوادي الجديد اليوم

وفي أسواق الخضر، تميزت الأسعار بالثبات مع ميل طفيف للارتفاع في بعض الأصناف، حيث تراوح سعر البطاطس بين 15 و20 جنيهًا، والكوسة بين 20 و25 جنيهًا، والفلفل بين 15 و20 جنيهًا، والخيار البلدي سجل بين 15 و20 جنيهًا للكيلو، بينما استقرت أسعار الطماطم عند 20–25 جنيهًا.

ويتابع سكان المحافظة يوميًّا حركة الأسعار لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، في ظل متابعة مكثفة من الأجهزة التنفيذية التي تقوم بحملات رقابية مستمرة لضبط الأسواق والحد من ممارسات الاحتكار، ما ساهم في خلق حالة من الاستقرار النسبي.

وخلال فصل الصيف، تكثف الأجهزة المختصة جهودها لضمان استقرار الأسعار وجودة المنتجات، مستفيدة من الإنتاج المحلي والمنتجات المعروضة في المنافذ الحكومية المنتشرة في القرى والواحات، الأمر الذي يوازن بين العرض والطلب ويحافظ على ثبات الأسواق المحلية.

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

الخطيب

هاني رمزي يرشح 3 أسماء شهيرة لخلافة الخطيب في الأهلي

إضافة المواليد 2025 .. كل ما تعرفه عن استمارة تحديث البيانات الجديدة

إضافة المواليد 2025.. كل ما تريد معرفته عن استمارة التموين الجديدة

تشارلي كيرك

مسؤول أمريكي يكشف سبب مقتـ.ل الناشط السياسي كيرك

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

حسام غالي

تعليق مثير من الدرديري على تصريحات حسام غالي .. ماذا قال؟

الرجال المولودون في الصيف عرضة للاكتئاب

دراسة: مرض نفسي يهدد الرجال المولودين في هذه الأشهر

طريقة عمل كباب الحلة

وصفة مصرية أصيلة.. طريقة عمل طاجن كباب الحلة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | مكملات غذائية تساعد في تحسين الكبد الدهني.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الحمضيات؟

"كنت هفقد مناخيري وأتعمي!".. البلوجر كنزي مدبولي تكشف خطورة حقن الفيلر

تحذير هام من تناول نوع جبنة معروف.. لن تتوقعها

5 سيارات "زيرو" Suv بأقل من 1.5 مليون جنيه في السوق المصري

لحظة وصول إليسا الى المطار لإحياء حفل بالقاهرة

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

