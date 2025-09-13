بتكلفة ٥ ملايين جنيه.. محافظ الإسماعيلية يتفقد تطوير مصاعد الثلاثيني وكوبري المشاة

تفقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم، أعمال رفع كفاءة مصاعد الثلاثيني وكوبري المشاة بمنطقة نفق الثلاثيني، والذي تنفذه مديرية الإسكان والمرافق بالإسماعيلية، بعد تكرار شكاوى كبار السن وذوي الهمم لصعوبة صعودهم لكوبري المشاة أعلى نفق الثلاثيني وتضررهم من تعطل المصاعد منذ أكثر من أربع سنوات.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، مديرية الإسكان والمرافق بالإسماعيلية بالبدء فورًا في أعمال رفع الكفاءة وصيانة وإصلاح المصعدين، بالإضافة إلى رفع كفاءة كوبري المشاة؛ نظرًا لسوء حالته، مشددًا على الانتهاء من الأعمال وتشغيل المصعدين بحد أقصى آخر شهر سبتمبر الجاري، وبلغت قيمة الأعمال الإجمالية حوالي ٥ ملايين جنيهًا.

وتفقد أكرم غرفة التحكم بنفق الثلاثيني وغرفة المحولات، كما قام بتجربة المصعد بعد الانتهاء بالفعل من أعمال استكمال مهمات ولوحات وكابلات التشغيل للمصاعد، وجاري أعمال التشغيل التجريبي للمصعدين تحت إشراف مكتب استشاري متخصص؛ حفاظًا على جودة وكفاءة الأعمال المنفذة.

كما تفقد محافظ الإسماعيلية أعمال رفع الكفاءة الخاصة بالسلالم وكوبري المشاة.

وأكد أكرم أنه متابع لشكاوى المواطنين المتعلقة بسلم المشاة والمصعد، مشيرًا إلى أنه كلَّف مديرية الإسكان برفع كفاءة المصعدين وسلم المشاة، نظرًا لأهميتهم الحيوية في الربط بين حي أول وحي ثان لرفع العبء عن كاهل كبار السن وذوي الهمم.

موجهًا بالتعاقد مع أحد شركات الأمن المتخصصة لتنظيم الحركة بالمصاعد بالتنسيق مع الأحياء.

ودعى محافظ الإسماعيلية المواطنين بالحفاظ على ما يتم من أعمال تطوير، والتي تستهدف في المقام الأول خدمة المواطنين.

كان ذلك بحضور العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، المهندسة سماح المحمدي مدير عام مديرية الإسكان بالإسماعيلية، العميد أحمد أبوزيد مدير شرطة المرافق، العقيد محمد الشلقاني وكيل إدارة مرور الإسماعيلية، المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان الإسماعيلية، وأمير عبدالله رئيس حي أول مدينة الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.