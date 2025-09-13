آي صاغة: استقرار أسعار الذهب محليًا وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، وذلك بعد أن حققت الأوقية مكاسب أسبوعية بنسبة 1.6%.

ويأتي هذا الأداء مدفوعًا بارتفاع توقعات الأسواق حيال خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب هذا الشهر، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.



قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلي شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4895 جنيهًا.

في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 56 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لتسجل 3643 دولار، بعد أن لامست أعلى مستوى لها عند 3675 دولارًا في 9 سبتمبر.



وأضاف، أن عيار 24 سجل 5594 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4196 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3264 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 39160 جنيهًا.



وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنحو 15 جنيهًا، خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4880 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4895 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 11 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 3632 دولارًا، واختتم عند مستوى 3643 دولارًا.



أنهى الذهب أسبوعه عند مستوى تاريخي جديد، بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية مخيبة للآمال عززت من توقعات التيسير النقدي، فقد أظهرت بيانات سوق العمل تباطؤًا حادًا، مع فقدان أكثر من 911 ألف وظيفة، إلى جانب ارتفاع طلبات إعانة البطالة لأعلى مستوى في نحو أربع سنوات، كما تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي إلى 55.4 نقطة مقابل 58.2 نقطة في أغسطس، بينما ارتفعت توقعات التضخم على مدى خمس سنوات إلى 3.9%.



توقعات السياسة النقدية



هذه المؤشرات ضاعفت من احتمالات خفض الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي في 17 سبتمبر، حيث تُرجّح الأسواق بنسبة 91% أن يتم الخفض بمقدار 25 نقطة أساس، مع احتمال ضعيف لخفض أكبر بواقع 50 نقطة أساس.



ويتوقع محللو بنوك استثمارية كبرى مثل دويتشه بنك أن يستمر الفيدرالي في خفض الفائدة تدريجيًا خلال الاجتماعات الثلاثة المتبقية من العام، ليصل معدل الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75% مع بداية العام الجديد.



الذهب والملاذ الآمن



ورغم ارتفاع عوائد السندات الأمريكية مؤخرًا، يظل الذهب مدعومًا بقوة في ظل استمرار المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية، فقد صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن صبره على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "بدأ ينفد"، ملوّحًا بعقوبات صارمة ضد موسكو، وهو ما يعزز بدوره الطلب على الذهب كملاذ آمن.



استقرار الذهب محليًا لا يعكس حالة الهدوء العالمي، بل هو امتداد لتوازن حذر ينتظر ما سيسفر عنه قرار الفيدرالي الأمريكي، ومع تزايد الضغوط الاقتصادية وتنامي التوترات الجيوسياسية، يبقى الذهب المنافس الأقوى للدولار وأصل التحوط الأول للمستثمرين حول العالم، فالذهب أصلٌ منخفض التقلبات، خالٍ من المخاطر الجيوسياسية الخارجية.