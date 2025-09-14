الأنبا عمانوئيل يحتفل مع رعية العائلة المقدسة بفرشوط بالعيد السنوي للأب يوسف الفرشوطي

ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، قداس العيد السنوي للأب يوسف الفرشوطي، وذلك بكنيسة العائلة المقدسة، بفرشوط.

عمق الصلاة

شارك في الصلاة الأب مطيع فؤاد، راعي الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وشعب مختلف الرعايا، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية، مهنئًا جميع الحاضرين بذكرى استشهاد القديس يوحنا المعمدان، وبدء العام القبطي الجديد، والعيد السنوي للأب يوسف الفرشوطي.

ووجه راعي الإيبارشية أنظار الحاضرين نحو حياة الصلاة للأب يوسف الفرشوطي، خاصة الصلاة الشخصية التي كان يقضي فيها ساعات متواصلة، داعيًا الجميع التشبه به، وأهمية الصلاة الفردية الشخصية، وسط عالم مليء بالضجيج.

الجدير بالذكر أن الأب يوسف الفرشوطي عُرف عنه حياة الزهد، وعمق الصلاة، ونال الكثيرون بركات روحية وشفاءات في حياته.