حملات مكثفة في المحافظات لإزالة التعديات على أملاك الدولة |تفاصل

حفاظا على الأراضي للزراعية وأملاك الدولة ،يتابع المحافظين في المحافظات إزالة التعديا ت على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وموجات إزالة التعديات.

حملات مكثفة لإزالة التعديات

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نجاح الحملات المكثفة التي شنتها الأجهزة التنفيذية في إزالة 36 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، بإجمالي مساحات بلغت 2809 مترًا مربعًا من المباني، بالإضافة إلى 20 قيراطًا و12 سهمًا من الأراضي الزراعية، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الموجة الـ27 لإزالة التعديات.

إزالة 36 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك الدولة

وأوضح المحافظ أن الحملات شملت 9 مراكز هي: الفتح، صدفا، أبوتيج، أبنوب، منفلوط، أسيوط، الغنايم، القوصية، وديروط، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء الرامية إلى التصدي للتعديات على أملاك الدولة ومنع البناء المخالف.

وأشار اللواء هشام أبو النصر أن الحملات أسفرت عن إزالة 3 حالات تعدي على أراضي زراعية بمركز الفتح، و3 حالات أخرى (زراعية ومتغيرات مكانية) بمركز صدفا، بالإضافة إلى حالة تعدي بكل من أبوتيج وأبنوب وديروط، وحالتين بمنفلوط على أراضي الإصلاح الزراعي، فضلًا عن 3 حالات بمركز أسيوط (زراعية ومتغيرات مكانية)، إلى جانب إزالة 12 حالة على أملاك الري والمتغيرات المكانية بالغنايم، وحالتين بالقوصية، و10 حالات فورية ومتغيرات مكانية وأملاك ري بمركز ديروط.

وأكد المحافظ استمرار تنفيذ تلك الحملات بالتنسيق مع الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية واستخدام معدات المراكز والأحياء، مشددًا على عدم التهاون في مواجهة أي تعديات وتنفيذ الإزالات وفق الجدول الزمني المقرر للموجة الـ27، حيث تمتد المرحلة الثانية من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر الجاري، عقب انتهاء المرحلة الأولى التي نُفذت في الفترة من 9 إلى 22 أغسطس، على أن تبدأ المرحلة الثالثة خلال الفترة من 4 إلى 24 أكتوبر المقبل.

كما جدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ الفوري عن أي تعديات أو أعمال بناء مخالف، موضحًا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تستقبل الشكاوى على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114)، أو من خلال الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528) .

القليوبية

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية ن المحافظة لن تتهاون في التعامل مع أي مخالفة بناء أو تعدٍ على الأراضي الزراعية.

وشدد المحافظ على أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يمثل أولوية قصوى، موضحاً أن الأجهزة التنفيذية تواصل عملها الدؤوب لمكافحة هذه الظاهرة بهدف إعادة الانضباط وحماية حقوق الأجيال القادمة في أراضٍ آمنة ومنتجة.

وكان محافظ القليوبية قد قاد حملة إزالة مكبرة ضمن فعاليات الموجة 27، استهدفت التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركز الخانكة

وتأتي الحملة التي تمت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية كخطوة رادعة لوقف نزيف التعديات الذي يلتهم الرقعة الزراعية الخضراء، وشملت الإزالات عدداً من الحالات الصارخة التي أُنشئت بالمخالفة للقانون خلال الفترة الماضية.