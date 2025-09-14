فروق جوهرية.. متى يتم إيداع الطفل في دور الرعاية أو المؤسسة العقابية؟

قالت المحامية دينا عدلي حسين ، إن هناك فرق بين دور الرعاية والمؤسسة العقابية والأحداث، لافتة إلى أن الأحداث تعني الشخص تحت سن 18 عاما، وهناك فرق بين دور الرعاية والمؤسسة العقابية.

المؤسسة العقابية

وأضافت المحامية دينا عدلي حسين، خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «أنا وهو وهي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» ، أن دور الرعاية تقتصر مهامها خلال الفترة من 7 إلى 15 عاما، ومن 15 إلى 18 عاما ، ومن الممكن أن يودع الطفل في المؤسسة العقابية حال وجود حكم قضائي.

قرار من النيابة العامة

وأشارت إلى أن دار الرعاية يتم وضع الطفل بها بقرار من النيابة العامة أو بحكم قضائي، ولكن ليس كعقاب للرعاية والتأهيل، ويمكن القول إنه لا يوجد سجن بالمعنى الشامل كما هو الحال في الأشخاص البالغة، لكن المؤسسة العقابية هي سجن الصغير للأحداث.