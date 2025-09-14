متوسط سعر الدولار في مصر

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات في 26 بنكا من القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار اليوم في مصر

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الأهلي الكويتي نحو 48.21 جنيه للشراء و48.31 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، نكست، قناة السويس، الشركة المصرفية الدولية، أبوظبي الأول،إتش إس بي سي HSBC ) نحو 48.17 جنيه للشراء و 48.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(ميد بنك، الأهلى المتحد، الأهلي، المصرف العربي، فيصل الإسلامي، التجاري الدوليCIB، العربي الأفريقي) لنحو 48.16 جنيه للشراء و48.26 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (أبوظبي التجاري، كريدى أجريكول،الكويت الوطني، مصر، العقاري المصري العربي، قطر الوطني، البركة، التعمير والإسكان، القاهرة، تنمية الصادرات)نحو 48.15 جنيه للشراء و 48.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الأحد

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإسكندرية نحو 48.12جنيه للشراء و 48.22 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد نحو 48.14 جنيه للشراء و 48.28 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الأحد

48.21 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الأحد

48.22جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الأحد

48.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك اليوم الأحد

50.31 جنيه.

وكان سعر الدولار سجل ارتفاعا بمستهل تعاملات الأسبوع، بعد سلسلة من الانخفاضات منذ أغسطس الماضي.