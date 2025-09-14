قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى عن قمة الدوحة غدا: لا وقت للبيانات والتنديدات .. وقرارات حاسمة
أحمد موسى: لن تنعم إسرائيل بأمن إلا بإقامة دولة فلسطينية
هآرتس تهاجم تل أبيب: دولة واحدة تتهم العالم بأسره
35 جنيها زيادة محليا و56 دولارا عالميا… والذهب يترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
تأجيل طعن مرتضى منصور على سحب أرض نادي الزمالك
الأمم المتحدة: لا ملاذ آمن في غزة والوضع الإنساني كارثي
أحمد موسى: العالم يترقب ما سيحدث غدا.. و57 دولة تشارك في القمة العربية
مصدر بـ السياحة: مجلس الوزراء يوافق على اعتماد ضوابط الحج قريبا
احتفالا بتأسيسها.. نتنياهو يعقد اجتماعا للحكومة في قاعدة "اليمام"
بعد هدف مو .. صلاح يحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين بالبريميرليج
أخلاق النبي مع غيره .. يجيب الدعوة ويكرم القوم ويقبل الهدية
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة
فرحان حق: فقدنا 300 موظف في غزة.. والأمم المتحدة ليست عاجزة بل تضحي يوميا

غزة
غزة
علي مكي

علق فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، على استمرار الجيش الإسرائيلي في قصف الأبراج السكنية وتهجير السكان، قائلاً إن الأمم المتحدة أوضحت مرارًا موقفها من هذا السلوك، مؤكدًا أنه مخالف للقانون الدولي.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، "القانون الدولي واضح: لا يجب استهداف المنشآت السكنية أو المناطق التي يقطنها المدنيون. نحن نُطلع أعضاء مجلس الأمن والهيئات الدولية على هذه الانتهاكات، للقيام بدورهم في الضغط على إسرائيل لحماية المدنيين".

ورفض فرحان حق الانتقادات التي تُوجّه إلى الأمم المتحدة بشأن ما يُوصف بـ"عجزها" عن فرض قراراتها أو وقف الحرب، مؤكدًا أن المنظمة تعمل في حدود صلاحياتها، وتحملت خسائر جسيمة منذ بدء الحرب.

شدّد حق: "فقدنا أكثر من 300 موظف من العاملين في الأمم المتحدة خلال العامين الأخيرين، ورغم ذلك لا يزال آلاف الموظفين يواصلون العمل يوميًا لتقديم المساعدات، الانتقاد يجب أن يُوجّه إلى الأطراف التي تهاجم المدنيين، لا إلى من يحاول حمايتهم".

وعن فشل تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار، أوضح حق أن الأمم المتحدة تدفع بهذا الاتجاه، لكنها ليست جهة تنفيذية، متابعا: "نحن نُمارس كل الضغوط الممكنة من أجل وقف إطلاق النار، ولكن يتعين على الدول الأعضاء أن تتوحد للضغط على الأطراف المتورطة، الأمم المتحدة ليست حاكمًا للعالم، لكنها تعمل مع كل الأطراف من أجل احترام القانون الدولي".

وفي سياق متصل، أكد المتحدث الأممي أن الأمم المتحدة تتابع باهتمام مخرجات القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الدوحة، خاصة في ظل المحاولة الإسرائيلية لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

اختتم حق قائلا: "رأينا الأسبوع الماضي أن مجلس الأمن أصدر بيانًا أدان فيه الغارات الجوية، وهناك مؤتمر أممي مرتقب حول حل الدولتين سيشهد مشاركة واسعة من قادة العالم، نتوقع أن تكون هناك خطوات فعلية للحفاظ على هذا الحل كخيار قائم".

