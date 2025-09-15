قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر
غير مجدية ولا تحقق السلام.. الحكومة السودانية تنتقد العقوبات الأمريكية
فضل صلاة الشروق.. 7 جوائز تبدل حياة من ضاق عليه رزقه
زعماء الدول العربية والاسلامية يبحثون اليوم بالدوحة التطورات الأخيرة بالمنطقة
طقس اليوم | شديد الحرارة .. وشبورة وارتفاع أمواج
سوريا.. قوات الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة وتختطف مدنيا من الرفيد
الولايات المتحدة وبريطانيا توقعان اتفاقية للتعاون النووي
درع عربي موحد .. هل يتحقق حلم القوة المشتركة بعد عقود من التعطيل؟
انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟
ماذا نقول عند الدعاء للميت؟.. 3 أدعية من سنة النبي
حكم الجمع والتفريق والترتيب في أذكار ما بعد الصلاة
محافظات

اليوم.. قطع المياه عن شبين الكوم وضواحيها

قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها
قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه اليوم الإثنين عن مدينة شبين الكوم وعدد من ضواحيها، تشمل كفر المصيلحة وميت خاقان.

موعد قطع المياه بشبين الكوم

وأوضحت الشركة أن الانقطاع سيتم من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا من نفس اليوم، وذلك في إطار أعمال غسيل الشبكات وتطهير الخزانات الدورية لضمان جودة المياه المقدمة للمواطنين.

وناشدت الشركة الأهالي وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع المقررة، حتى لا تتأثر مصالحهم أو الخدمات المقدمة للجمهور.

شبين الكوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية موعد قطع المياه بشبين الكوم محافظة المنوفية أخبار محافظة المنوفية

