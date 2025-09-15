اليوم.. قطع المياه عن شبين الكوم وضواحيها

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه اليوم الإثنين عن مدينة شبين الكوم وعدد من ضواحيها، تشمل كفر المصيلحة وميت خاقان.

موعد قطع المياه بشبين الكوم

وأوضحت الشركة أن الانقطاع سيتم من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا من نفس اليوم، وذلك في إطار أعمال غسيل الشبكات وتطهير الخزانات الدورية لضمان جودة المياه المقدمة للمواطنين.

وناشدت الشركة الأهالي وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع المقررة، حتى لا تتأثر مصالحهم أو الخدمات المقدمة للجمهور.