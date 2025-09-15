قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ريهام عبد الغفور في حضن والدها بالذكاء الاصطناعي

ريهام عبد الغفور والدها
ريهام عبد الغفور والدها
يمنى عبد الظاهر

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور في ترند تركيب الصور بالذكاء الاصطناعي الذي انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر صورة جمعتها مع والدها الراحل الفنان أشرف عبدالغفور.

ونشرت ريهام عبدالعفور صورتها مع والدها عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، وعلقت: “وحشتني”.

وانهالت عليها تعليقات جمهورها، ومحبي والدها، داعيين الله له بالرحمة والمغفرة: «الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين»، «حبيبي يااستاذنا الله يرحمك ويحسن اليك»، «رحمه الله رحمه واسعه وغفر له واسكنه فسيح جناته صديق عزيز محترم خلوق»، «الله يرحمه ويغفر له ويجعل قبره روضه من رياض الجنة كان فنان جميل ومحترم»، «وحشنا كلنا والله»، «تعيشي وتفتكري.. رحم الله الوالد العظيم واسكنه فسيح جناته».

مسلسل «سنجل ماذر فاذر»

يذكر أن المخرج تامر نادي، أعلن عن بدء تصوير مسلسله الجديد “سنجل ماذر فاذر”، من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة، والمقرر عرضه في موسم الأوف سيزون.

المسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، حيث تجسد ريهام عبدالغفور شخصية منظمة حفلات، بينما يظهر شريف سلامة في دور مؤلف مغمور، العمل من قصة وإخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح، ويشارك في بطولته أيضًا هنادي مهنا.

ريهام عبد الغفور بالذكاء الاصطناعي الفنان أشرف عبدالغفور ترند تركيب الصور الراحل الفنان أشرف عبدالغفور المخرج تامر نادي سنجل ماذر فاذر

