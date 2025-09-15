التضخم في السعودية يتسارع إلى 2.3% خلال أغسطس الماضي

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية 2.3% على أساس سنوي في أغسطس مقابل 2.1% في يوليو ، مدفوعاً بارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء.

وبحسب بيان صادر عن هيئة الإحصاء السعودية اليوم الاثنين، ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.8%، مدفوعة بارتفاع الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 7.6%.

كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1%، وأسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 3.0%، إضافة إلى زيادة في أسعار العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 4.8%، وأسعار المجوهرات والساعات بنسبة 18.0%، وأسعار النقل بنسبة 1.2%.

من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.3%، متأثرةً بتراجع أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 3.3%، كما تراجعت أسعار قسم المعلومات والاتصالات بنسبة 0.4% نتيجة انخفاض أسعار معدات المعلومات والاتصالات بالنسبة نفسها.

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلك بنسبة 0.1%، مدفوعاً يارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4%، والإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.6%، إضافة إلى زيادات طفيفة في الأغذية والمشروبات، المطاعم وخدمات الإقامة، العناية الشخصية، والخدمات المالية والتأمين.





