17 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
سيد عبدالحفيظ: الأهلي يعاني من أزمة الشوط الثاني منذ بداية الدوري
قتلت زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا بالمنيا.. المتهمة تواجه عقوبة الإعدام بالقانون
أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي
تقرير يحذر من تعرض 1.5 مليون شخص في أستراليا لخطر ارتفاع منسوب مياه البحار
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص في أطفيح
بالقانون .. ضوابط نقل وزراعة الأعضاء من المصريين للأجانب
حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من حر شديد في هذه المنطقة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات
الرئيس السيسي يتوجه إلى الدوحة.. رؤية القاهرة على طاولة القمة العربية الإسلامية الاستثنائية
الرئاسة: مشاركة الرئيس السيسي بقمة الدوحة تؤكد تضامن مصر الكامل مع قطر
تضامن مصر الكامل مع قطر.. الرئيس السيسي يلقي كلمة مصر بالقمة العربية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
التضخم في السعودية يتسارع إلى 2.3% خلال أغسطس الماضي

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية 2.3% على أساس سنوي في أغسطس مقابل 2.1% في يوليو ، مدفوعاً بارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء. 

وبحسب بيان صادر عن هيئة الإحصاء السعودية اليوم الاثنين، ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.8%، مدفوعة بارتفاع الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 7.6%.

التضخم في السعودية يتسارع إلى 2.3% خلال أغسطس آب على أساس سنوي، ومقابل 2.1% في يوليو

كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1%، وأسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 3.0%، إضافة إلى زيادة في أسعار العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 4.8%، وأسعار المجوهرات والساعات بنسبة 18.0%، وأسعار النقل بنسبة 1.2%.

من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.3%، متأثرةً بتراجع أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 3.3%، كما تراجعت أسعار قسم المعلومات والاتصالات بنسبة 0.4% نتيجة انخفاض أسعار معدات المعلومات والاتصالات بالنسبة نفسها.

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلك بنسبة 0.1%، مدفوعاً يارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4%، والإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.6%، إضافة إلى زيادات طفيفة في الأغذية والمشروبات، المطاعم وخدمات الإقامة، العناية الشخصية، والخدمات المالية والتأمين.



 

