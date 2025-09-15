البنك التجاري القطري يطرح سندات دولية بقيمة 600 مليون دولار

أصدر البنك التجاري القطري سندات أولية غير مضمونة لأجل خمس سنوات بقيمة 600 مليون دولار، وذلك ضمن برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل التابع للبنك.

وأوضح البنك أن الطرح شهد إقبالاً من مستثمرين دوليين، حيث بلغ حجم دفتر الطلبات نحو 2 مليار دولار، في حين بلغ العائد على الإصدار 4.69% سنوياً.

يُذكر أن أرباح البنك التجاري القطري انخفضت بنهاية النصف الأول من عام 2025 بنسبة 20% على أساس سنوي، لتسجّل نحو 1.26 مليار ريال، متأثرة بتراجع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 10% إلى 2.25 مليار ريال، إضافة إلى ارتفاع خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية الأخرى بنسبة 123% إلى 57 مليون ريال.





