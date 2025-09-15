مياه المنوفية: ندوات وحملات واستطلاعات رأي للتوعية بترشيد الاستهلاك

قال المهندس رشدى السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، أنه في إطار تنفيذ خطة لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه قامت ادارة التوعية بعقد ندوات توعية للمواطنين بالتعاون مع الإدارات التعليمية ومديرية الصحة والهيئة العامة لتعليم الكبار للتوعية بترشيد الاستهلاك .

وأوضح أن الندوات تناولت الحديث عن أهمية الحفاظ على مياه الشرب، وضرورة ترشيد إستهلاكها، والحفاظ على شبكات الصرف الصحي وكيفية تلافي السلوكيات الخاطئة في التعامل معها والإستخدام الأمثل وكيفية تفعيل مصطلح التنمية المستدامة للمشروعات القائمة .

وأشار، إلى أنه تم تنفيذ حملات ضمن القوافل الطبية بالتعاون مع مديرية الصحة بالمنوفية لتعريف المواطنين بحجم الاستثمارات التي تضخها الدولة في مشروعات البنية التحتية واستطلاع رأيهم في خدمات الشركة بالإضافة إلى تعليم السيدات مباديء السباكة الخفيفة وتنفيذ قوافل بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار وندوات بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

وأضاف، أنه تم إستعراض خدمات الشركة، وطرق التواصل مع المواطنين، وكيفية توصيل المواطن لشكواه، وحلها في أسرع وقت ممكن من خلال الخط الساخن للشركة (١٢٥) ،كما تم توزيع مطبوعات على الحضور للتأكيد على رسائل التوعية التي تناولتها الندوة.