مدير تعليم المنوفية يعقد اجتماعاً موسعاً لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد

عقد الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اجتماعاً موسعاً مع قيادات المديرية ومديري عموم الإدارات التعليمية العشر، وذلك لمتابعة عدد من الملفات الهامة المتعلقة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد.

حضر الاجتماع كل من طارق سعد، وكيل المديرية، محمد صحصاح، مدير عام التعليم العام، أيمن مبارك، مدير عام الشئون المالية والإدارية،و حمدي الشافعي، مسئول التوريدات بالمديرية.

وتناول الاجتماع مناقشة عدة محاور رئيسية،ومنها مناقشة موقف الكتب ، الصيانة البسيطة بالمدارس ، الأثاث المدرسي ، الجداول ، قوائم الفصول ،العجز والزيادة للعاملين بالمدارس وطرق سد العجز ، توزيع المعلمين الجدد الفائزين في مسابقة ال30 ألف معلم ، ملف "البكالوريا المصرية" وآليات تطبيقها وتقييم التجربة بما يضمن تحقيق أهداف التطوير المنشود في التعليم، موقف تسليم الكتب الدراسية للإدارات التعليمية، ومتابعة نسب الاستلام لضمان جاهزية المدارس قبل بدء الدراسة.

كما تم استعراض نتائج تطبيق تجربة الغياب الإلكتروني للطلاب في بعض الإدارات، ودراسة إمكانية تعميم التجربة على مستوى المحافظة لما لها من دور في الانضباط والمتابعة الفعالة.

وأكد خلال الاجتماع على أهمية تضافر الجهود بين جميع الإدارات، والعمل بروح الفريق لضمان انطلاقة ناجحة للعام الدراسي، مشدداً على ضرورة سرعة الانتهاء من تسليم الكتب وتفعيل الوسائل التكنولوجية الحديثة في متابعة الحضور والغياب.

كما وجه بضرورة المتابعة المستمرة من قبل مديري الإدارات التعليمية، والتنسيق الكامل مع كافة التخصصات لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة للطلاب.