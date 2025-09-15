قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برلمان

وكيل نقل النواب: تطوير الموانئ البحرية من خلال إقامة الممرات اللوجستية

النائب وحيد قرقر ، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب
النائب وحيد قرقر ، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب
معتز الخصوصي

قال النائب وحيد قرقر ، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن  تطوير الموانئ البحرية سيتم من خلال إقامة الممرات اللوجستية ، والذى بدأ على مدار 5 سنوات فى موانئ دمياط وإسكندرية والدخيلة والعين السخنة، حيث تم إنفاق أكثر من 400 مليار جنيه لتطوير هذه الموانئ.

وأكد قرقر لـ"صدى البلد" أن ذلك يأتى ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة لتحويل مصر إلى منطقة لوجستية لتجارة الترانزيت.

خلال جولته التفقدية بميناء الإسكندرية، وفي إطار التعاون الاستراتيجي المشترك بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والسفيرة هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة، مؤتمراً صحفياً بمحطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض، بحضور وفد من كبريات الشركات الأمريكية المهتمة بالاستثمار في قطاع النقل البحري، إلى جانب قيادات وزارة النقل والهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

وكان قد اطلع وفد من ممثلي الشركات الأميركية، خلال زيارته أمس الأحد إلى ميناء الإسكندرية برفقة السفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية بالقاهرة، على عدد من فرص الاستثمار التي طرحتها وزارة النقل المصرية، تشمل إدارة أحد خطوط القطارات السريعة، وتشغيل ميناء جاف، إلى جانب مشروع منطقة صناعية كبرى.

وأكد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، خلال استقباله الوفد، أن مصر خطت خطوات واسعة في تطوير أسطولها البحري وتسعى لإقامة شراكات قوية في مجال النقل البحري، مشيراً إلى أن ميناء الإسكندرية يُعد أكبر موانئ الشرق الأوسط، وأن الدولة جاهزة من خلال إدارة متخصصة لتطوير وتشغيل المحطات.

وأوضح الوزير أن هذه العروض تأتي في إطار حرص الدولة على جذب استثمارات أميركية إلى مشروعات الموانئ والنقل، بما يدعم توجه مصر نحو التحول إلى مركز محوري للتجارة والخدمات اللوجستية.

شهد الجولة في ميناء الإسكندرية كل من اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل، واللواء إيهاب صلاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.

