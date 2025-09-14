من ميناء الإسكندرية.. مصر تدعو الشركات الأمريكية لشراكات كبرى في النقل البحري

خلال جولته التفقدية بميناء الإسكندرية، وفي إطار التعاون الاستراتيجي المشترك بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والسفيرة هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة، مؤتمراً صحفياً بمحطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض، بحضور وفد من كبريات الشركات الأميركية المهتمة بالاستثمار في قطاع النقل البحري، إلى جانب قيادات وزارة النقل والهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

وفي كلمته، رحب الوزير بالسفيرة الأميركية ورؤساء الشركات المشاركة، مؤكداً أهمية محطة "تحيا مصر" التي تُعد من أحدث المحطات في الشرق الأوسط وتديرها شركة TMT التي تضم الشركة المصرية EGMPT وشركة CMA الفرنسية، مشيراً إلى أن المحطة أُنشئت ضمن خطة إنشاء مشروع "ميناء الإسكندرية الكبير" الذي يضم موانئ الإسكندرية والدخيلة والمكس.

وأضاف الوزير ، أن مصر منفتحة على التعاون مع الشركات العالمية، ومنها الشركات الأميركية، في مجال إدارة وتشغيل المحطات بالموانئ المصرية، وتطوير الأسطول التجاري المصري تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلاً عن فرص التعاون في الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المرتبطة بها لتقليل تكدس الحاويات.

وأشار الوزير، إلى أن وزارة النقل تطرح فرصاً استثمارية أمام الشركات الأميركية في إدارة وتشغيل أحد خطوط القطار الكهربائي السريع الذي يربط الموانئ البحرية والجافة والمناطق الصناعية، إلى جانب إمكانية التعاون في تنفيذ منطقة صناعية كبرى، مؤكداً أن العلاقات المتميزة بين مصر والولايات المتحدة تمثل قاعدة قوية لتعزيز الشراكة في هذه المجالات.