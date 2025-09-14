قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث فتح: مصر أمينة علينا وستحمينا.. وعلى حماس تسليم ملف التفاوض للقاهرة
400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية
ملحق الدفاع السابق بالنمسا لـ صدى البلد: موسكو تخوض حرب استنزاف طويلة
فلكياً.. موعد شهر رمضان2026 وأول أيامه
مفيدة شيحة تحذر من عمليات التجميل في الوجه والحقن بالفيلر
رئيس الوزراء: صناعة الدواء تحظى باهتمام كبير لتوفير احتياجات السوق المحلي وتصديرها
القاهرة الإخبارية: تأجيل الاجتماع التحضيري لقمة الدوحة للمرة الثانية ومؤشرات على استمرار الخلافات
القمة العربية بالدوحة تضع العرب في مفترق الطريق.. ماذا ستناقش؟
أستاذ بالأزهر: الصراعات البشرية جاءت من خارج تعاليم الإسلام الحنيف
من ميناء الإسكندرية.. مصر تدعو الشركات الأمريكية لشراكات كبرى في النقل البحري
اختيار جامعة القاهرة ضمن الأفضل عالميا في الاستدامة.. تفاصيل
أبرز تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي قبل العرض على الجمعية العمومية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من ميناء الإسكندرية.. مصر تدعو الشركات الأمريكية لشراكات كبرى في النقل البحري

كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء
كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء
حمادة خطاب

خلال جولته التفقدية بميناء الإسكندرية، وفي إطار التعاون الاستراتيجي المشترك بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والسفيرة هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة، مؤتمراً صحفياً بمحطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض، بحضور وفد من كبريات الشركات الأميركية المهتمة بالاستثمار في قطاع النقل البحري، إلى جانب قيادات وزارة النقل والهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

وفي كلمته، رحب الوزير بالسفيرة الأميركية ورؤساء الشركات المشاركة، مؤكداً أهمية محطة "تحيا مصر" التي تُعد من أحدث المحطات في الشرق الأوسط وتديرها شركة TMT التي تضم الشركة المصرية EGMPT وشركة CMA الفرنسية، مشيراً إلى أن المحطة أُنشئت ضمن خطة إنشاء مشروع "ميناء الإسكندرية الكبير" الذي يضم موانئ الإسكندرية والدخيلة والمكس.

وأضاف الوزير ، أن مصر منفتحة على التعاون مع الشركات العالمية، ومنها الشركات الأميركية، في مجال إدارة وتشغيل المحطات بالموانئ المصرية، وتطوير الأسطول التجاري المصري تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلاً عن فرص التعاون في الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المرتبطة بها لتقليل تكدس الحاويات.

وأشار الوزير، إلى أن وزارة النقل تطرح فرصاً استثمارية أمام الشركات الأميركية في إدارة وتشغيل أحد خطوط القطار الكهربائي السريع الذي يربط الموانئ البحرية والجافة والمناطق الصناعية، إلى جانب إمكانية التعاون في تنفيذ منطقة صناعية كبرى، مؤكداً أن العلاقات المتميزة بين مصر والولايات المتحدة تمثل قاعدة قوية لتعزيز الشراكة في هذه المجالات.

كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء السفيرة هيرو مصطفى غارغ مصر وزير النقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

عبده شارون

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها؟

كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها؟.. لجنة الفتوى توضح

ترشيحاتنا

كلنا واحد

مبادرة كلنا واحد.. توفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة| فيديو

المتهمين

بسبب أعمال التسول.. كشف ملابسات مشاجرة الحصري

المتهمين

الداخلية تضبط 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية| فيديو

بالصور

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

توزيع ملاس
توزيع ملاس
توزيع ملاس

فيديو

المتهمين

الداخلية تضبط 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية| فيديو

المتهم

ضبط المتهم بسرقة هاتف من داخل مسجد بالإسكندرية| فيديو

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي مقابل طرد الجيش الأميركي من أراضيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد