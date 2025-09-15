موعد مباراة الاتحاد والوحدة في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

يحل الاتحاد السعودي ضيفًا ثقيلًا على الوحدة الإماراتي، اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة الأولى من منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

ويعود الفريقان معًا إلى الواجهة القارية، حيث غاب الاتحاد عن النسخة الماضية، بينما يشارك الوحدة للمرة الأولى منذ عام 2021.

ويعول الاتحاد على نجمه الفرنسي كريم بنزيما، الذي سجل ثلاثية في مباراته الافتتاحية بالدوري السعودي أمام الأخدود، ليقود الفريق في مواجهة الوحدة بطموح تعزيز آماله في المنافسة على اللقب القاري.

في المقابل، يتسلح الوحدة بنتائجه الأخيرة أمام بطل الدوري السعودي، حيث يخسر في آخر 3 مباريات له بدوري أبطال آسيا أمام الاتحاد.



موعد مباراة الاتحاد والوحدة والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الاتحاد والوحدة في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ستاد آل نهيان في أبو ظبي، وتذاع عبر قناتي BEIN SPORTS1 والكأس HD 6

ويلعب كل فريق 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يصعد إلى دور الـ16 أفضل ثمانية أندية في كل منطقة.

وتقام مباريات الدور ثمن النهائي خلال شهر مارس المقبل، في حين تقام مباريات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودي خلال شهر أبريل.