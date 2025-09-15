البرغوثي: مواجهة العدوان الإسرائيلي تتطلب توحيد الصف الفلسطيني

قال الدكتور مصطفى البرغوثي، رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، إنّ مواجهة العدوان الإسرائيلي تتطلب توحيد الصف الفلسطيني الداخلي، وتفعيل اتفاق بكين الذي ينص على تشكيل حكومة وفاق وطني وقيادة فلسطينية موحدة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن الاتفاق حظي بموافقة كافة القوى الفلسطينية، بما في ذلك حركتا فتح وحماس، ويشكل الإطار الأنسب لمواجهة التحديات الراهنة.

وتابع: "استمرار الانقسام الفلسطيني يشكل خطراً وجودياً في ظل حرب الإبادة الجارية في قطاع غزة"، داعيًا إلى إعطاء الأولوية القصوى لوقف العدوان وبدء إعادة الإعمار، تمهيدًا لتنظيم انتخابات ديمقراطية حرة تعيد تشكيل القيادة الفلسطينية بإرادة شعبية.

وأشار البرغوثي إلى أن نتنياهو يسعى لإعادة رسم خرائط المنطقة وفق نموذج استعماري شبيه باتفاقية سايكس بيكو، متآمرًا على كافة الدول العربية بما فيها مصر والأردن.

وذكر، أن أي دولة عربية تتقاعس عن أداء واجبها اليوم، لن تكون في مأمن غدًا، مؤكدًا أن مواجهة إسرائيل أصبحت مسؤولية عربية جماعية، وأن السكوت على عدوانها سيزيد من تغوّلها وعدوانيتها على المنطقة بأكملها.

