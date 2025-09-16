فكرة لانش بوكس.. طريقة عمل ميني كرواسون في البيت

تحتار كل ربة منزل في تقديم وصفات مختلفة لأولادها في المدرسة.

ونقدم لكي اليوم طريقة سهلة لعمل ميني كرواسون في البيت:

المكونات:

2 كوب دقيق (منخول).

½ كوب زبدة باردة مقطعة مكعبات صغيرة.

½ كوب حليب دافئ.

1 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

½ ملعقة صغيرة ملح.

1 بيضة (للدهن).

للحشو حسب الرغبة:

شوكولاتة – جبنة – مربى – زعتر … إلخ.

الطريقة:

تجهيز العجينة:

في وعاء صغير، اخلطي الحليب الدافئ مع السكر والخميرة واتركيه 10 دقائق حتى يتفاعل.

في وعاء آخر، ضعي الدقيق مع الملح، وأضيفي الزبدة الباردة وافرُكي بأطراف الأصابع حتى يصبح الخليط رمليًّا.

أضيفي خليط الخميرة على الدقيق، واعجني حتى تحصلي على عجينة طرية وناعمة.

غطي العجينة واتركيها تختمر ساعة تقريبًا حتى يتضاعف حجمها.

التشكيل:

افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق بشكل دائرة رفيعة.

قطعيها مثلثات صغيرة (مثلثات البيتزا).

ضعي الحشو على الطرف العريض ولفي كل مثلث على شكل كرواسون صغير.

الخبز:

رصي وحدات الميني كرواسون في صينية مدهونة أو مبطنة بورق زبدة.

اتركيها ترتاح 15 دقيقة.

ادهني الوجه بالبيضة المخفوقة (يمكن إضافة رشة سمسم أو حبة البركة).

اخبزيها في فرن ساخن على 180° لمدة 15–20 دقيقة حتى تصبح ذهبية.