ماذا يحدث عند تناول حبة عين جمل يوميا؟

تعد المكسرات من الأطعمة المفيدة التي يتجاهلها الكثير وخصوصا عين الجمل وقد أثبتت الدراسات أن عين الجمل من المكسرات المفيدة جدا للجسم.

دعم صحة القلب: عين الجمل غني بالدهون غير المشبعة وأحماض أوميغا-3 النباتية (ALA)، والبحوث تربط استهلاك الجوز بانخفاض الكولسترول الضار وعوامل خطر القلب على المدى المتوسط.

دعم صحة الدماغ: يحتوي على مضادات أكسدة وأحماض دهنية قد تساعد في حماية الخلايا العصبية وتحسين بعض جوانب الأداء المعرفي عند بعض المجموعات.

تحسين صحة الأمعاء: دراسات أظهرت أن تناول الجوز يومياً يمكن أن يحسّن توازن بكتيريا الأمعاء لدى البالغين.

يساعد على الشعور بالشبع: وجود الألياف والبروتين والدهون الصحيّة يساعد يقلل الجوع، فدمجه كوجبة خفيفة يمكن أن يساعد في السيطرة على الشهية.

الكمية والطاقة

حبة جوز واحدة تقريباً تحتوي على ~25–30 سعر حراري (يعتمد على حجم الحبة). لذلك تناول حبة يومياً يعطيك فائدة غذائية مع حمل حراري منخفض نسبيّاً.

المخاطر والتحذيرات

الحساسية: إذا عندك حساسية من المكسرات — تجنّبيها تماماً، ممكن تسبب تفاعلات خطيرة.

الإفراط: لو كُنت تأكل كميات كبيرة من الجوز يومياً (مش بس حبة واحدة) ممكن يزيد إجمالي السعرات ويساهم في زيادة الوزن عند عدم ضبط باقي الطعام. لكن الأبحاث تشير أنّ المكسرات عادةً لا تسبب زيادة وزن كبيرة إذا أُكلت ضمن نظام متوازن.

مشاكل هضمية أو حساسية معينة: بعض الناس يعانون من غازات أو انزعاج مع كميات كبيرة من المكسرات.

المصدر .. The Times of India