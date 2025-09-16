وكيل وزارة الصحة يتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية بوحدة الطارف بالقرنة

تفقد الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أعمال القافلة الطبية المجانية المقامة بوحدة الطارف بالقرنة، وذلك برفقة أحمد وهيب، مدير إدارة القرنة.

شملت أعمال القافلة الطبية جميع التخصصات الطبية، وهي النساء والتوليد وتنظيم الأسرة، الأطفال، الجلدية، الباطنة، الجراحة، العظام، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، والكشف العشوائي للسكر والضغط.

وأكد الدكتور أحمد أبو العطا تواجد الفريق الطبي والتمريض بكل عيادة، وجاهزية الأجهزة، وتوفر الصيدلية بكميات مناسبة من الأدوية وصرف العلاج مجانًا، مع انتظام تسجيل الحالات.

كما تفقد الدكتور أحمد أبو العطا وحدة حاجر الأقالتة لمتابعة انتظام سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من تواجد الفرق الطبية وتوافر المستلزمات ومتابعة أعمال التطعيمات الروتينية واتباع سياسات مكافحه العدوى.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان بالاهتمام بالقوافل الطبية والوحدات الصحية لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.