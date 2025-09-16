قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: التنمية العمرانية والتعليم المتقدم في مقدمة أولويات الدولة
لوكسمبورج في طريقها للاعتراف بدولة فلسطين
هل يشارك زيزو أمام سيراميكا كليوباترا؟.. طبيب الأهلي يحسم الجدل
الدولار اليوم.. استقرار نسبي في البنوك المصرية مع اختلافات طفيفة
اليونسكو: مصر تبذل جهودًا كبيرة في التعليم الرقمي والبحث العلمي
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: الهيئة تراجع العقود قبل التوقيع عليها .. حوار
مدبولي يشهد توقيع مذكرات تعاون مع اليونسكو لتدشين الأكاديمية الدولية للعمارة بالعاصمة الإدارية
في ظل سكوت دولي.. مصر حائط صد ودعم للشعب الفلسطيني|تفاصيل على مر التاريخ
الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لحماية المدنيين في مدينة غزة
132 جامعة و19 فرعًا دوليًا.. أيمن عاشور يستعرض إنجازات التعليم العالي في مصر
بينهم ثلاثة أطفال.. إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب توك توك بالدقهلية
هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الفيومي: استراتيجية الدولة تستهدف عدم مزاحمة القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية

الفيومى
الفيومى
ولاء عبد الكريم

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الحكومة المصرية تعتزم طرح أسهم من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية أو بيع حصص منها لمستثمرين، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية الدولة لعدم مزاحمة القطاع الخاص.

وأوضح الفيومي أن طرح الشركات يعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويعكس خطوات إيجابية تصب في صالح المسار الاقتصادي الصحيح. كما أشار إلى أن هذا الطرح يُعد تنفيذًا لخطة الحكومة للتخارج من القطاعات الاقتصادية، بهدف إفساح المجال لتنمية القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في النشاط الاقتصادي.

أكد الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم أن الإصدار الثالث لوثيقة ملكية الدولة، التي أطلقتها الحكومة المصرية في عام 2022، كشف عن خطط لبيع حصص في 10 شركات، سواء لمستثمرين أو عبر التخارج الجزئي من خلال الطرح في البورصة المصرية.

وأوضحت الوثيقة أنه تم تعيين بنوك استثمار ومستشارين قانونيين لعدد من الشركات ضمن المرحلة الخامسة من برنامج الطروحات الحكومية، وجارٍ العمل على إنجاز الطروحات من قبل الجهات المعنية وفق أوضاع السوق.

وأشار الفيومي إلى أن رغبة الحكومة المصرية في تمكين القطاع الخاص تُعد جزءًا من التوجه الحكومي لإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص، ضمن خطة الدولة لخفض التدخل المباشر في الاقتصاد وتوسيع قاعدة الملكية.

نوه الفيومي أن التقارير الحكومية أكدت أن الحكومة تمكنت من تنفيذ نحو 19 عملية طرح بتخارج كلي وجزئي في الفترة من مارس 2022 وحتى نهاية يونيو 2025، أي خلال 3 سنوات، وذلك بحصيلة فعلية بلغت 5.86 مليار دولار. كما كانت الحكومة تستهدف حصيلة من التخارج من 23 شركة وأصل بقيمة 12.20 مليار دولار، مع تحقيق نسبة إنجاز بلغت 48%.

الطروحات برنامج الطروحات القطاع الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الاهلي

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 في مصر

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

لحظة إخماد الحريق

إخماد حريق اندلع في مدخنة مطعم شهير أسفل كوبري الدقي.. صور

ترشيحاتنا

الطلاق الرسمي

طلق زوجته رسميا لإعفاء ابنه من الخدمة العسكرية ثم أعادها عرفيا.. الموقف الشرعي

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

علي جمعة: من ترك الصلاة على النبي فهو بخيل

أموال

هل القروض الاستهلاكية لتجهيز البنات جائزة؟ الإفتاء تجيب

بالصور

أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟

أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟
أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟
أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟

سعرها 130 ألف دولار.. سيارة كورفيت C8 تشتعل فجأة داخل بنزينة

كورفيت
كورفيت
كورفيت

البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16سبتمبر

اسعار الفراخ البيضاء اليوم
اسعار الفراخ البيضاء اليوم
اسعار الفراخ البيضاء اليوم

الفراخ بالتغميرة على الطريقة المغربية.. بمذاق لا يقاوم

الفراخ بالتغميرة على الطريقة المغربية
الفراخ بالتغميرة على الطريقة المغربية
الفراخ بالتغميرة على الطريقة المغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد