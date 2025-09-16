بـ 150 ألف جنيه.. أركب ميتسوبيشي جالنت

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

ميتسوبيشي جالنت موديل 1992

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، ميتسوبيشي جالنت موديل 1992، وتنتمي جالنت لفئة السيارات السيدان .

مواصفات ميتسوبيشي جالنت موديل 1992 الخارجية

ميتسوبيشي جالنت موديل 1992

تظهر سيارة ميتسوبيشي جالنت موديل 1992 من الخارج بتصميم جذاب بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة ميتسوبيشي، وتم تثبيت شعار شركة ميتسوبيشي علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها بالرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك ميتسوبيشي جالنت موديل 1992

ميتسوبيشي جالنت موديل 1992

تستمد سيارة ميتسوبيشي جالنت موديل 1992 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 430 ألف/كم، وتباع باللون الذهبي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة ميتسوبيشي جالنت موديل 1992 الداخلية

ميتسوبيشي جالنت موديل 1992

تمتلك مقصورة سيارة ميتسوبيشي جالنت موديل 1992 العديد من المميزات من ضمنها، مخارج تهوية أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها كونسول وسطي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر ميتسوبيشي جالنت موديل 1992

ميتسوبيشي جالنت موديل 1992

تباع سيارة ميتسوبيشي جالنت موديل 1992 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع اجزاء السيارة .