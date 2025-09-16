محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال رفع كفاءة مبنى "الجمهورية" و" أرض المعارض"

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ صباح اليوم، بجولة تفقدية شملت عددًا من مواقع العمل الجارية بمدينة الخارجة، يرافقهما الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، و عدد من التنفيذيين المعنيين.

حيث تابع أعمال رفع الكفاءة التي تنفذها مديرية الإسكان والمرافق بمبنى جريدة الجمهورية (سابقًا)، لإنشاء وحدات تجارية وسكنية وفندقية وطرحها للاستثمار؛ في إطار خطة المحافظة لتعظيم الموارد والاستفادة من الأصول غير المستغلة، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للخطة الزمنية المحددة.

من ناحية أخرى، تفقد المحافظ مقر أرض المعارض بحي الأمل؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية لإقامة معرض الوادي الجديد الزراعي EGY AGRI المقرر تنظيمه في أكتوبر القادم، حيث أكد على مراجعة موقف التجهيزات اللوجيستية ورفع كفاءة الخدمات الموجودة بالموقع.