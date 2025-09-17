قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يصل لندن .. استثمارات بمليارات الدولارات وملفات العالم على الطاولة
كريستيانو رونالدو يشتري 25% من أسهم النصر ويُخطط للاستثمار في نادي الزمالك
مجــ.ـزرة جديدة في غزة.. الاحتلال ينسف المنازل بالروبوتات المُفخخة
اقتطاع جبل الشيخ .. الكشف عن صفقة سرية بين إسرائيل وسوريا لتقسيم جنوب غرب دمشق
دعاء الخوف والتوكّل على الله .. ردّده يحميك ويحفظك
من الكاميرا إلى عيادات الاكتئاب .. نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين | فيديوجراف
بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة
وكيل حمزة علاء يكشف تفاصيل فسخ تعاقده مع النادي البرتغالي ووجهته المُقبلة
صنع في بلدي .. «صدى البلد» في جولة داخل أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية للطائرات في مصر |تفاصيل
بطعنتين في الكتف والبطن.. تفاصيل مقتــ.ـل ربة منزل على يد زوجها بالمنيا
مدبولى لرؤساء التحرير: قضية المياه مسألة وجودية ولن نتوانى عن حماية حقوقنا
نتنياهو يستفز العالم: من يمتلك هاتفًا محمولًا يحمل قطعة من إسرائيل في جيبه
مدير معهد فلسطين للأمن القومي: نتنياهو يواصل الحرب لتحقيق مكاسب سياسية داخلية وخارجية

هاني حسين

قال اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يغيّر أهدافه من العملية العسكرية الموسعة في قطاع غزة، إذ يسعى لفرض شروطه على حركة حماس عبر المفاوضات تحت النار.

وأوضح الشروف، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو يدرك أن حماس لن ترفع الراية البيضاء، لذلك يواصل اتباع سياسة الأرض المحروقة من خلال تكثيف القصف دون التوجه لاجتياح بري شامل، بهدف الضغط على الحركة للقبول بشروطه وفرض أمر واقع جديد.

وأشار إلى أن من بين أهداف نتنياهو تقويض فكرة حل الدولتين ومنع قيام دولة فلسطينية، إلى جانب تحقيق مكاسب سياسية داخلية تضمن بقاءه في الحكم، وحتى يخرج في نظر الداخل الإسرائيلي بصورة "البطل القومي".

وفيما يتعلق بالخلافات الداخلية في إسرائيل، أوضح الشروف أن المظاهرات ضد نتنياهو ما زالت "خجولة"، ولم تصل إلى مرحلة إسقاط الحكومة، رغم تصاعد التباينات بين المستوى السياسي والعسكري، مضيفًا: "الجيش الإسرائيلي يلتزم بقرارات القيادة السياسية، لكن نتنياهو يضع أهدافه الخاصة فوق أي اعتبار".

وأكد أن ملف الرهائن الإسرائيليين لدى حماس ليس أولوية حقيقية لدى نتنياهو، بل يستخدمه كذريعة لمواصلة الحرب، لافتًا إلى أن المجتمع الإسرائيلي نفسه منقسم بين من يعتبرهم ضحايا حرب، ومن يطالب بتحريرهم بأي ثمن.

امام عاشور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

اعتماد أضخم حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة .. غدا

حالة الطقس

تغير مفاجئ في الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

فتاة متغيبة عن منزلها

والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن منهج المستوى الرفيع المقرر بجميع المراحل الدراسية

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

ارتفع 40 جنيها .. سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

الدكتور أسامة الجندي خلال الفعاليات التحضيرية للقمة الدولية

أسامة الجندي: الحوار بين الأديان الطريق لصناعة مستقبل آمن للأجيال القادمة

الدكتور السيد بلاط

الجامع الأزهر: الكسب الحلال والزكاة سبيل لتزكية النفس والمال

مراسم حلف اليمين لأعضاء النيابة العامة الجدد

بتلاوته العطرة للقرآن.. الشيخ محمود الشحات أنور يفتتح مراسم حلف اليمين لأعضاء النيابة العامة الجدد

بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة

ابتكار صيني ثوري .. لاصق طبي يصلح العظام المكسورة في 3 دقائق فقط

قشر الموز .. من المهملات إلى مكون سحري يعزز الطعم والقيمة الغذائية للمخبوزات

إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم “أوسكار عودة الماموث”

نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين

من الكاميرا إلى عيادات الاكتئاب .. نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين | فيديوجراف

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

