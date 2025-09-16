صافرة سويدية تدير مباراة برشلونة ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عن طاقم مباراة برشلونة ونيوكاسل المقرر لها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سيدير ​​الحكم السويدي جلين نيبيرج مباراة برشلونة ونيوكاسل المقرر لها على ملعب الأخير (سانت جيمس بارك).

وبحسب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فإن طاقم التحكيم لمباراة نيوكاسل وبرشلونة سيضم الفرنسي جيروم بريسارد حكماً لتقنية الفيديو، والسويدي آدم لاديباك حكماً رابعاً، والحكمين السويديين ماهبود بيجي وأندرياس سوديركفيست مساعدين، والحكم البلجيكي برام فان دريسش مساعداً لتقنية الفيديو.

ولم يسبق للحكم نيبيرج إدارة أي مباراة لبرشلونة ونيوكاسل، لكنه كان حكم مباراة ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بين هولندا وإسبانيا (2-2) في 20 مارس الماضي، ومباراة ريال مدريد وسالزبورج (5-1)، في الجولة قبل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا السابق.