حملات مكثفة بجهاز القاهرة الجديدة استعدادا للعام الدراسي

شن جهاز تنمية القاهرة الجديدة في التجمع الخامس حملة مكبرة استهدفت الحي الثالث والحي الرابع، وبالأخص المناطق المحيطة بالمدارس.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وتعليمات المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بتنفيذ خطة شاملة لتهيئة الأحياء والمدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد.

جاءت الحملة تحت إشراف المهندسة الدكتورة ريهام حسن نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس والمشرف العام على قطاع التنمية، وبالتعاون مع إدارات التنمية والنظافة والطرق والكهرباء وصيانة الشبكات، وبمشاركة مباحث قسم التجمع الخامس.

وأكد المهندس عبدالرؤوف الغيطي أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص الجهاز على سلامة أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور، مشددًا على:

• تكثيف أعمال النظافة اليومية أمام المدارس وإلزام الشركات بالعمل مع أول ضوء النهار.

• شن حملات مستمرة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين لضمان الانضباط بالمناطق المحيطة بالمدارس.

• إعادة دهان المطبات أمام المدارس وإنشاء مطبات جديدة عند الحاجة، وصيانة الأرصفة وممرات المشاة.

• مراجعة أعمدة الإنارة وغلق أبوابها جيدًا وصيانة الأعطال لضمان الأمان التام.

• التأكد من غلق المطابق وغرف المحابس وبالوعات الأمطار المحيطة بالمدارس بشكل آمن.

• التنسيق مع شرطة التعمير ومباحث القسم لتنظيم الحركة المرورية وقت الذروة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحملات ستستمر بشكل يومي خلال الفترة المقبلة لضمان توفير بيئة آمنة ومنضبطة ومظهر حضاري يليق بمدينة القاهرة الجديدة.