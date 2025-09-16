خبير استراتيجي: أمريكا تسعى للسيطرة على الأراضي التي تقيم عليها قواعد عسكرية

أكد العميد محمود محيي الدين، خبير عسكري وباحث في شؤون الأمن القومي، أن العالم لم يرضى بوجود الولايات المتحدة كقوة مسيطرة واحدة، موضحًا أن هناك صراعًا على من يمتلك غزة والإسرائيليين لديهم توحش في السيطرة على القطاع.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الولايات المتحدة تسعى إلى إقامة قواعد عسكرية في غزة، لتعتبر الأرض لاحقًا جزءًا من أراضيها، لافتًا إلى أن واشنطن تسعى إلى ضم الأراضي التي تحتضن قواعدها العسكرية.

وأضاف أن القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط باتت مكشوفة، مؤكدًا أن ما تقوم به أمريكا وإسرائيل يقوض عملية السلام في المنطقة.

وأوضح أن الفرقة الإسرائيلية 162 انضمت إلى اللواء 101 وتضم خمسة كتائب مشاة، فيما يعمل لواء النحال في جنوب غزة، مشيرًا إلى أن الجانب الأمريكي والإسرائيلي لم يعد يعنيه ملف الرهائن، بعد أن أطلقت حركة حماس سراحهم على الأرض عقب تدمير المناطق.

وأشار إلى أن غزة هي المدينة المركزية التي يُدار منها القطاع، لذلك يجري هدم الأبراج فيها، مؤكدًا أن الاحتلال ارتكب اليوم عملية إجرامية عبر دفع روبوتات لتدمير مناطق في غزة، معتبرًا ذلك إحدى جرائم الحرب.

وكشف أن الاحتلال نفذ 800 طلعة جوية استهدفت المدنيين بهدف دفعهم للانتقال إلى جنوب وادي غزة، وصولًا إلى مواصي خان يونس الواقعة وسط القطاع، والتي تبعد عن الحدود المصرية 22 كيلومترًا.