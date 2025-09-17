جراحة بالمخ .. إبراهيم سعيد يطلب من جمهوره ومتابعيه الدعاء لشقيقته

طالب إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق جمهوره ومتابعيه بالدعاء لشقيقته لخوضها عملية جراحية دقيقة.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه على إكس: "دعواتكم لأختي الكبيرة والوحيدة ‏ربنا يشفيها ويعافيها ‏في غرفه العمليات ‏عملية جراحية في المخ ‏دعواتكم اخواتي ‏تقوم بالسلامة ‏الله يحفظكم جميعا من كل مكروه ومن كل شر".

يذكر أن هناك خلافات سابقة بين إبراهيم سعيد وطليقته السابقة، والتي لجأت إلى محكمة الأسرة للحصول على نفقة والتي حكمت عليه بدفع نفقة للأبناء، وجرى إلقاء القبض عليه وتم اقتياده إلى قسم الشرطة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت قد ألقت الجهات المعنية القبض على إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر الأسبق، على إثر تنفيذ حكم صادر ضده بسبب قضية نفقة لصالح مطلقته.