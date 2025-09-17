وسائل إعلام إيرانية: إعدام شخص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، عن إعدام شخص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.



وفي وقت سابق، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل ماريانو جروسي"، إن عودة مفتشي الوكالة واستئناف تطبيق الضمانات في إيران سيمثلان مؤشرا جيدا على إمكانية التوصل إلى اتفاقات وتفاهمات، وأنه لاشيء يُغني عن الحوار سعيا لإيجاد حلول متينة ودائمة للتحديات الدولية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد "جروسي" خلال كلمته الافتتاحية في الدورة العادية التاسعة والستين للمؤتمر العام للوكالة، أن هذه الدورة تُعقد في لحظة حاسمة حيث يواجه العالم أوقاتا عصيبة للغاية، مشيراً إلى أن الوكالة اضطرت إلى سحب مفتشيها من إيران بعد الهجمات على المنشآت النووية هناك في يونيو، إلا أنها عملت خلال الأسابيع الماضية مع إيران على اتخاذ خطوات عملية تهدف إلى استئناف التطبيق الكامل للضمانات النووية، وقد توجت تلك المساعي الأسبوع الماضي بتوقيع اتفاق بين الطرفين في القاهرة.