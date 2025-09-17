حزب «المصريين»: زيارة ملك إسبانيا وزوجته لمصر حدث دبلوماسي مهم

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، جلالة الملك فيليبي السادس، ملك مملكة إسبانيا، وجلالة الملكة ليتيزيا، ملكة إسبانيا، في أول زيارة يقوم بها الملك الإسباني إلى مصر.

وقال "أبو العطا"، في بيان، إن الزيارة الرسمية للملك فيليبي السادس وزوجته إلى مصر تُعد حدثًا دبلوماسيًا مهمًا، يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وتطلعهما لتعزيز التعاون في عدة مجالات، موضحًا أن هذا اللقاء فرصة لتأكيد الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإسبانيا، والبناء على الزخم الإيجابي الذي شهدته العلاقات الثنائية مؤخرًا.

وأضاف رئيس حزب “المصريين” أن المباحثات ستتركز على عدة قضايا محورية؛ أبرزها تطورات الوضع في غزة وأزمات الشرق الأوسط، ويُظهر ملف غزة مدى أهمية الدور المصري في قضايا المنطقة، موضحًا أن إسبانيا تعتبر مصر ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والأمن، وهذا التقدير اعتراف بالموقع الجغرافي والسياسي لمصر، ودورها الحيوي في تهدئة الصراعات.

وأوضح أن توافق القيادة السياسية في مصر وإسبانيا في موقفهما تجاه القضية الفلسطينية يُترجم إلى مواقف عملية مثل المطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، ورفض التهجير، وهذا التوافق في المواقف يُعزز من قدرة البلدين على الضغط لتحقيق حل سلمي ودائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وذكر أن هذه الزيارة تحمل دلالات سياسية واقتصادية عميقة، حيث تُرسل الزيارة رسالة قوية بأن إسبانيا، كعضو مهم في الاتحاد الأوروبي، تُقدر دور مصر وتعتبر علاقتها بها أمرًا استراتيجيًا، وهذا التقدير يُعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية، وتُتيح هذه الزيارة فرصة للتنسيق السياسي المباشر بين البلدين بشأن قضايا المنطقة، ما يُعزز من فعالية جهودهما المشتركة على الساحة الدولية، فضلًا عن أن إبراز المأساة الإنسانية في غزة والحرص على إدخال المساعدات يعكسان بُعدًا إنسانيًا مهمًا في المباحثات، ويُبرزان التزام البلدين بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

وأكد أن هذه الزيارة محطة مفصلية في العلاقات بين مصر وإسبانيا، تُترجم فيها الروابط التاريخية إلى شراكة استراتيجية عملية ومستدامة.