«آي صاغة»: الذهب يتراجع… والأسواق تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم
فتح باب الاشتراكات المخفضة لطلاب المدارس والجامعات بقطارات سكك حديد مصر
السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم البري الإسرائيلي على غزة
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
تأجيل دعوى تعويض عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامى لـ22 أكتوبر
النبي المعلم.. الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة
تدعم مجازر الاحتلال ضد غزة.. القصة الكاملة لإلغاء حفل فرقة سكوربيونز في مصر
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي صفحات خالد الغندور وأبو المعاطي ذكي وبدرية طلبة عبر موقع يوتيوب
تمديد فترة إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"المقام بطوكيو
51 شهيدًا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 38 في مدينة غزة
الوزراء يوافق علي السماح لحاملي التاشيرات الخماسية بالإقامة في البلاد ١٨٠ يوما
قرار هام بشأن إلغاء الرسوم المالية لتغيير النشاط من السكني والتجاري والإداري إلى الفندقي
برلمان

حزب «المصريين»: زيارة ملك إسبانيا وزوجته لمصر حدث دبلوماسي مهم

المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية
المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية
حسن رضوان

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، جلالة الملك فيليبي السادس، ملك مملكة إسبانيا، وجلالة الملكة ليتيزيا، ملكة إسبانيا، في أول زيارة يقوم بها الملك الإسباني إلى مصر.

وقال "أبو العطا"، في بيان، إن الزيارة الرسمية للملك فيليبي السادس وزوجته إلى مصر تُعد حدثًا دبلوماسيًا مهمًا، يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وتطلعهما لتعزيز التعاون في عدة مجالات، موضحًا أن هذا اللقاء فرصة لتأكيد الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإسبانيا، والبناء على الزخم الإيجابي الذي شهدته العلاقات الثنائية مؤخرًا.

وأضاف رئيس حزب “المصريين” أن المباحثات ستتركز على عدة قضايا محورية؛ أبرزها تطورات الوضع في غزة وأزمات الشرق الأوسط، ويُظهر ملف غزة مدى أهمية الدور المصري في قضايا المنطقة، موضحًا أن إسبانيا تعتبر مصر ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والأمن، وهذا التقدير اعتراف بالموقع الجغرافي والسياسي لمصر، ودورها الحيوي في تهدئة الصراعات.

وأوضح أن توافق القيادة السياسية في مصر وإسبانيا في موقفهما تجاه القضية الفلسطينية يُترجم إلى مواقف عملية مثل المطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، ورفض التهجير، وهذا التوافق في المواقف يُعزز من قدرة البلدين على الضغط لتحقيق حل سلمي ودائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وذكر أن هذه الزيارة تحمل دلالات سياسية واقتصادية عميقة، حيث تُرسل الزيارة رسالة قوية بأن إسبانيا، كعضو مهم في الاتحاد الأوروبي، تُقدر دور مصر وتعتبر علاقتها بها أمرًا استراتيجيًا، وهذا التقدير يُعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية، وتُتيح هذه الزيارة فرصة للتنسيق السياسي المباشر بين البلدين بشأن قضايا المنطقة، ما يُعزز من فعالية جهودهما المشتركة على الساحة الدولية، فضلًا عن أن إبراز المأساة الإنسانية في غزة والحرص على إدخال المساعدات يعكسان بُعدًا إنسانيًا مهمًا في المباحثات، ويُبرزان التزام البلدين بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

وأكد أن هذه الزيارة محطة مفصلية في العلاقات بين مصر وإسبانيا، تُترجم فيها الروابط التاريخية إلى شراكة استراتيجية عملية ومستدامة.

